Günaydın Mesajları Popüler 2019

Günaydın mesajları, sabah olunca birçok yayın ve kişi tarafından günümüzün mutlu, huzurlu ve olumlu şeyler barındıran ifadeler ile geçmeleri temennisi ile paylaşılan mesajlardır. Trafikte dinlediğimiz radyo yayınında, evimizdeki kahvaltıda haber kanallarından veya bir arkadaştan aldığımız mesajda bu dilekler barınır. Günaydın mesajları uzun ve çok güzel dileklerden oluşmuş şekillerde olabilirler. Sevgiliye günaydın mesajları ise en özel ve en içten aşk kokan dileklerin barındığı ve yer aldığı mesajlardır. Günaydın mesajları resimli içerikler ile daha da güzel olmakta ve mutluluk ifadeleri barındıran görüntüler ile daha güçlü etkilere sahip olmaktadırlar.

Günaydın mesajları romantik unsurlara yer verdiğinde ise gerçekten günümüzü tamamen etkileyen mesajlar olabilmektedirler. Günaydın mesajları dini içerikleri de barındırabilir. Bu bakımdan ise daha özel olarak birçok insanın tercih ettiği mesajlardır. Günaydın mesajları 2019 içerikleri ile de birçok insan tarafından yayınlanmaya devam edeceklerdir. Kısa özlü günaydın mesajları ise çok içten ve öz temennilere sahiptir. Kısa özlü günaydın mesajını alan insan hemen bir tebessüm ile o mesaja karşılık verir. Günaydın mesajları Whatsapp gibi iletişim programlarında sık sık atılmaktadırlar.

Günaydın Mesajları 2019

Duvarınıza kocaman sevgi dolu günaydın bıraktım uyanınca alırsınız.

İyi ve güzel bir gün için hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar.

Günaydın ve olur da görüşemezsek iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.

Hayırlı ve mutlu sabahlar. Gününüz ve gönlünüz hep açık olsun.

Hayır dileyelim Mevla’dan günümüz uzak olsun beladan hayırlı ve güzel sabahlar.

Bu gün yeni bir gün… Hayırlı ve mutlu sabaha uyanın. Uykucular.

Herkese mutlu sabahlar diliyorum. Hayırlı ve mutlu bir güne başlamanız dilekleriyle.

Gözlerinizi bu sabah mucizelere açmanız dileğiyle, hayırlı günler dilerim.

Neşeli, capcanlı, güpgüzel ve musmutlu sevgi dolu bir gün olsun. Günaydınlar hepinize.

Güzel bir gün hayır duaları ile başlar. Hayırlı ve mutlu sabahlarınız olsun.

Huzur dolu günler, kalbinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın dostlar. Hayırlı günler.

Günaydın. Bugün mutluluk yağmurlarıyla sırılsıklam olduğunuz bir gün olur inşallah.

Sen de olmasan benim günümü kim aydınlatırdı. Gündüz güneşim, gece ayım, yıldızım günaydın.

Hepinize, güzel yüreğinize, tüm sevdiklerimize, sevdiklerinize ve sevenlerimize günaydın…

Yüzünüzden gülümseme kalbinizden umut eksik olmasın, gününüz aydın mutluluğunuz daim olsun.

Yansımış sevdan yüreğimden her günüme olmuş hüzün günaydın hüznüm günaydın günaydın.

Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, günaydın; dost bağımın gonca gülü, günaydın; canımın cananı.

Ayrılık da olsa mevsim umuttu yüreğimde yeşerttiğim günaydın umudum günaydın günaydın.

Günaydın hiç bir işi olmamasına rağmen erkenden uyanan insan ve pazar günü çalışan insan sana da günaydın.

Günaydın sevdiğim, günaydın gülüm. Uykuda olsan da, günaydın uyumuyorsan da, günaydın…

Allah celle celalühu gecenin karanlığından gündüzün aydınlığına çıkardığı gibi günümüzü de hayırlı kılsın.

Günaydın yellere tele merhaba, mesken midir bize şu garip eller günaydın köylere ile merhaba.

Günaydın uyuyup, uyanan her şeye, günaydın, seven kalbe düşünen beyine… Saran kucaklayan kollara günaydın…

Günaydın! Daha uykundan yeni uyandın, hiçbiri gerçek değildi maalesef! Hepsi rüyaydı bunların.

Günaydın uykusuz duvar diplerim, gönderilmemiş mektuplar, söylenmemiş şiirlerim ve unutkan dostlarım günaydın.

Alarm kalk diyor, yatak yat diyor. Off ya kime inanacağımı şaşırdım. Neyse hepinize günaydınlar.

Günaydın sevdiklerinizin ve sizin yüzünüzden gülücüklerin hiç eksik olmadığı bir gün olur inşallah. Günaydınlar.

Evinizden sağlık, mutluluk, huzur, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik eksik olmasın inşallah günaydın.

Ne yapayım bu sabah ta güne fakir uyandım! Ve sana, tatlı bir tebessüm, sıcacık sevgiden başka bir şey sunamadım.

Allah’ın, rahmeti, bereketi üzerinize olsun, evinizde huzur, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hayırlı sabahlar.

Kuş sesiyle uyanmak güzel ama senin sesin kadar değildir. Hayaloğlu’nun dediği gibi sensiz gelen sabaha günaydın!

Gönlünüze ay doğsun, Ay’la hicran soğusun, nefesiniz sağlıklı, ömrünüz huzurlu olsun, Allah’ın selamı üstünüze olsun.

Ne fazla ne eksik bir heceden geldim, yıldızlar yoktu penceremde, ay yoktu balkonumda, günaydın aşk, ben geceden geldim.

Allah sevgisiyle kalpleri dolu gönül dostları… Allah’ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah hayırlı sabahlar.

Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar.

Günaydın borç aldığım mutluluklar günü gelip ödediklerim zemherim, yalancı cemrelerim benim vefasızlık örneğim günaydın.

Günaydın, ağaran gün, günaydın sevinç, günaydın bitmeyen hüzün, selam tarladaki emek, sofrada aş. Selam dost, selam arkadaş…

Günaydın ilk önce sabah sabah güzel rüyalarımı bölen beni gerçeklerle yüzleştiren şimdiye kadar hep zamanında çalan saatime…

Sarıların içinde kalan şehir günaydın, ekmek kokusu işine giden sarışın günaydın, minibüs şoförü, şapşal kedi sana da günaydın.

Günaydın sokakta gözlerini açan çocuklar, bir parça ekmek için savaşan insanlar, elleri hamur kokan analar, size de günaydınlar.

Dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği en güzel sabahlar sizlerin olsun.

Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım seher vakti yapılan ve kabul olunan duam günaydın.

Günaydın çocukluğum! Mavi önlüklü, saf olduğum çağım gülümsediğim ota, kuşa güvendiğim cana, dosta ve her şeyi pembe gördüğüm gözüm.

Allahü Teâlâ’nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, rabbim hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün nasip etsin hayırlı sabahlar.

Günaydın! Her sabah gözlerini açtığında, umutla bakacaksın hayata, her doğan güneşin ardında, açacak bir menekşeye bağlanacak gözlerin.

Ne çok özlemişiz, dostlar merhaba huzur içindeki. Kalp de mutluluk, tedirgin olmadan seven merhaba, günaydın aşıklar sonsuz mutluluk.

İnsanın uyanıp ta ilk baktığı telefonsa ya saate bakmıştır ya da yüreğinde yer etmiş birinin ona günaydın demesini arzulamıştır. Günaydın.

Güzel bir gün, umut dolu, neşe dolu, arkadaşça, yaşam dolu, değerli bir gün, ılımlı, nedensiz bir gün olması dileği ile günaydınlar olsun.

Önce kendime sonra evime sonra evimdekilere sonra kapılarımı açtığımda bana değen ne varsa yüreğimle beynim arası çizgi derinliğince günaydın.

Yeni doğan güneşle başlayan bu güne günaydın, mahmur gözlerle etrafa bakan bakışlara günaydın, soğuk anında ılık alınan nefesle yaşama günaydın.

Yaşamın büyüsü umuttur. Umutların hiç bitmemesi, kalbinizden sevginin, yüzünüzden gülümsemenin hiç eksik olmadığı güzellikler sizlerin olsun. Hayırlı sabahlar.

Cama vuran damlalar günaydın, günaydın kumrular, ekmek kırıntıları, akşamdan kalma başım kadehteki son kalan şarkı ve aynadaki yorgun savaşçım.

Yemyeşil filizlenen çim toprağı yarınca dalda cıvıldayan kuş, yerdegezen karınca ve kırda rahvan koşan doru taya günaydın! Yar elinden sunulan demli çaya günaydın!

Günaydın yeni gün, karanlıkları aydınlatan güneş merhaba… Pencerenin provasına yuva yapan kumru kuşu merhaba. Korkma hadi uç ben göz kulak olurum yavrularına.

Bensiz bir güne daha yine bensiz uzaklıklarda uyandın. Pencereni aç ve oraların havasını bir kez daha çek içine, kim bilir belki burada ikimiz adına alıp verdiğim bir nefes değer dudaklarına. Günaydın sevgilim.

Günaydın yarım kalmış rüyam gidip gelmeyenlerim, beklediklerim günaydın çalmayan telefonum hüzne tutsak kalemim suya yazdığım umutlar ve bir acının kızgın koru günaydın.