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        Gümüşlük Müzik Festivali açılışı Gülsin Onay'dan

        Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, piyanist Gülsin Onay ve Athenaeum String Quartet'in Gümüşlük'teki Antik Taş Ocağı'nda verecekleri konserle, 21 Temmuz Cuma akşamı başlıyor.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 09:57
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        Gümüşlük'te Gülsin Onay konseri
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        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 21 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de, Gümüşlük’teki 25 asırlık tarihi taş ocağında Piyanist Gülsin Onay & Athenaeum String Quartet konseri ile sanatseverlerle buluşuyor. Açılış konserinde festival tarafından GFA yurtdışı eğitim bursu ile 2 yıldır desteklenen kontrbas sanatçısı Daniil Margulis konuk olarak yer alacak.

        Programda seslendirilecek eserler

        Piyanist Gülsin Onay & Athenaeum String Quartet ve kontrbas sanatçısı Daniil Margulis festivalin açılış konserinde çok özel bir repertuvarla izleyici karşısına çıkacak. Sanatçılar konsere, W. A. Mozart’ın, “Piano Concerto No. 12 in A major, K. 414” adlı eserini seslendirerek başlayacak. Bu eser, “Allegro”, “Andante” ve “Allegretto” bölümlerinden oluşuyor. Daha sonra A. Dvořák’ın, “Piano Trio No. 1 in F minor, Op. 65” başlıklı eseri ile sahnede yerini alacak olan sanatçılar, bu eserde yer alan “Allegro ma non troppo”, “Allegretto grazioso (quasi andantino)”, “Poco adagio” ve Finale: Allegro con brio” isimli bölümleri izleyicinin beğenisine sunacak. Programda son eser, B. Bartók’un en tanınmış eserlerinden, “Romanian Folk Dances” olacak. Gülsin Onay & Athenaeum String Quartet ve Daniil Margulis’un birlikte seslendirecekleri bu eserdeki bölümler ise şu başlıklardan oluşuyor: “Joc cu Bâta (Dance with the Stick)”, “Brâul (Sash Dance)”, “Pe Loc (In One Spot)”, “Buciumeana (Dance from Bucovina)”, “Poarga Românească (Romanian Polka)” ve “Maruntel (Fast Dance)”…

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        Gümüşlük’te festival dopdolu geçecek

        Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl da Suda, Kumda, Taşta konseptleri ile müzikseverlere unutulmaz bir program sunacak. Festivalde Romanya’dan, Mali’ye; Güney Kore’den Polonya’ya on farklı ülkeden müzisyen, grup ve orkestra, yirmi bir konserle izleyici karşısına çıkacak. Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından gerçekleştirilen Festival, bu yıl da yine Bitez’deki Zefirya Kültür Merkezi’nde üç konserle sanatseverlerle buluşacak.

        “Taşta” başlıklı dokuz konser, 25 asırlık tarihi taş ocağında gerçekleşecek. “Suda” başlığı altındaki dört caz konseri, Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde düzenlenecek. Bu yıl ilk defa bir konser, Denizbank’ın destekleriyle, Le Chic Bodrum’a taşınacak ve müzikseverleri bir araya getirecek. Gümüşlük Festival Akademisi bünyesindeki dört masterclass konseri ise Toprak Ev’de izleyici ile buluşacak.

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        #Gülsin Onay
        #Gümüşlük Müzik Festivali
        #Athenaeum String Quartet
        #Gümüşlük
        #BODRUM
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