31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gümüşhane'de kar yağışı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Şehir merkezinde ve çevresinde kar yağışı- Karlı yollarda araçların ilerlemesi- Gümüşhane Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları
Gümüşhane'de kar nedeniyle 246 köye ulaşım sağlanamıyor-Kentte şehir merkezi ve 5 ilçede 246 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı-Gümüşhane Valiliğinden devam eden kar yağışı nedeniyle kamudaki hamile ve engelli çalışanlara bugün idari izin verildiği bildirildiGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı sonrası 246 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar yağışının ardından Merkez ilçede 65, Kelkit'te 65, Köse'de 14, Kürtün'de 28, Şiran'da 64, Torul'da 10 köye ulaşım sağlanamıyor.Kar yağışının sürdüğü kentte, İl Özel İdaresi ekipleri acil durum gerektiren ve taşımalı eğitim yapılan köyler olmak üzere karla mücadele çalışması yürütüyor.Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.Öte yandan kent merkezinde de etkili olan kar yağışı sonrası Gümüşhane Belediyesi ekipleri, mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.Kar yağışının devam ettiği Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağlarının geçitlerinde de ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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