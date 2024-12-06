Gülşen; kendi sınırlarını bile aştı
Konserde tercih ettiği kıyafetle dikkat çeken Gülşen'den; "Yapıyorum bu sporu" paylaşımı
Giriş: 06.12.2024 - 22:20 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:10
- 1
Gülşen, konserde tercih ettiği kıyafetiyle sosyal medyada dikkat çekti.
- 2
Gülşen, bu gelişmelerin ardından kendi sosyal medya hesabından sahnede çekilen fotoğraflarını paylaştı.
- 3
Gülşen, yaptığı bu paylaşımına; "Yapıyorum bu sporu" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
-
- 4
Gülşen, bir başka konserinde ise seksi kıyafet giymede kendi sınırlarını bile aştı
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ