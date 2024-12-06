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        Haberler Magazin Gülşen; kendi sınırlarını bile aştı - Magazin haberleri

        Gülşen; kendi sınırlarını bile aştı

        Konserde tercih ettiği kıyafetle dikkat çeken Gülşen'den; "Yapıyorum bu sporu" paylaşımı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 22:20 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:10
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          Gülşen, konserde tercih ettiği kıyafetiyle sosyal medyada dikkat çekti.

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          Gülşen, bu gelişmelerin ardından kendi sosyal medya hesabından sahnede çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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          Gülşen, yaptığı bu paylaşımına; "Yapıyorum bu sporu" notunu ekledi.

          Fotoğraflar: Instagram

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          Gülşen, bir başka konserinde ise seksi kıyafet giymede kendi sınırlarını bile aştı

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