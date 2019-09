Atv’ninreyting rekorları kıran Sen Anlat Karadenizdizisi yeni sezonun ilk bölümüyle seyircilerinin karşısına çıktı. Sen Anlat Karadeniz’in kadrosuna yeni karakterlere can verecek oyuncuların eklenmesi dikkatleri çekti. Dizide farklı heyecanlara yelken açacak olanoyuncuların başında en ilgi çeken ise ‘Hazan’ karakteri ile Gülper Özdemir geliyor. Gerek hırçın, mağrur ve asiliği ile gerekse de merhameti ve nezaketi ile merak konusu uyandıran Gülper Özdemir hakkında merak edilen tüm detayları bulacaksınız bu makalemizdePeki, ‘hazan’ Karakterine can veren Gülper Özdemir kimdir?

GÜLPER ÖZDEMİR’İN HAYATI

18 Kasım 1990 (28 yaşında) Almanya Frankfurt doğumlu olan Gülper Özdemir Akrep burcudur. Babası ekonomi alanında yüksek lisans yapmak için Frankfurt’a gitmiş ve daha sonra annesini yanına almıştır. Babasının okuduğunu, annesinin ise çalışmaya başlayarak hayatlarına Almanya’da devam ettiren ailenin çocuğudur Gülper Özdemir. Anne ve baba Sinoplu olmalarından dolayı Özdemir aslen Sinop’ludur.

Orta ve lise eğitimini Almanya’da tamamlayan Gülper ÖzdemirABD Truman StateUniversty mezunudur. Ayrıca Almanya’da RheinMainUniversity of AppliedSciences okulundan da eğitim almıştır.Oyunculuk eğitimine lise ve üniversite yıllarında birçok tiyatro topluluğunda yer alarakAlmanya’da başlamıştır. Lise eğitimi döneminde tiyatro ile tanışmış olan Gülper Özdemir ilk olarak Bonnie&Clyde’ınBonnie’si olarak bir tiyatro oyununda sahne almıştır.

Hem Almanya’da hem Türkiye’de tiyatrolarda sahne alan güzel oyuncu, daha sonra “New York TheLivingTheatre” ‘a oyuncu olarak katıldı ve JudithMalina’nın ”No PlaceToHide” oyununu sahnelendirdi. Tiyatro Frankfurt’ta Dünyanın ortasında bir yer ve Rudolf-Koch-Schule’deBonnieandClyde oyunlarında da yer aldı.

Gülper Özdemir, daha yaş olarak 16 yaşındayken ailesinin karşı çıkmasına rağmen arkadaşları ile dünya turuna çıktığını, Malta, Londra, Güney Hindistan, Güney Afrika, Dubai, Paris ve New York gibi birçok ülke ve şehri gezdiğini belirtmiştir. New York’a gittiğinde hem okumuş, hem çalışmış hemde tiyatro oyunlarına devam etmiştir. Frankfurt’ta aldığı oyunculuk eğitimi ile New York’ta birçok tiyatro oyununda sahne almıştır.

Frankfurt’ta öğrenciyken bir yandan garsonluk yaptığını belirten Gülper Özdemir, o sırada cafede bir Türk ajansın ekibiyle tanışmış. ‘Yüzün çok güzel olduğunu ve fotoğraflarını vermesini istemişler ama sonrasında arayan soran kimse olmamış.Henüz okuyorken, o görüşmenin ardından üç sene geçtikten sonra Newyork’tayken bir cast direktörü o ajans üzerinden onu bulmuş. ‘Filinta’ isimli dizide başrol teklif etmişler ama okulu bırakamayacağından dolayı şartları uymamış. Okulunun bittiği sene Ay Yapım’dan haber gelmiş ve her şeyini toplayıp İstanbul’a gelmiş ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlamıştır. İstanbul’a geldiği ilk anlarda kalbinde korku olduğunu, ayrıca kültür şoku yaşadığını fakat zamanla İstanbul’u sevmeye başladığını belirtmiştir Gülper Özdemir.

Gülper Özdemir’in Türkiye’deki ilk oyunculuk deneyimi Bana Sevmeyi Anlat isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha ilk performansında beğenilen oyuncu daha sonra dizilerde her seferinde yer bularak oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

GÜLPER ÖZDEMİR’İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Sen Anlat Karadeniz (Hazan) (TV Dizisi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Melek) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Elif) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Derya) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Simge) (TV Dizisi)

2015 - Beyaz Gece

Eğitim süresince yurt dışında garsonluk, otistik çocuklara eğitmenlik yaptım, küçük tiyatrolarda da yer aldım diye belirten güzel oyuncu, geçmişte çekilmiş ama geçen yıllara rağmen etkisini kaybetmeyen, insana farklı bakış açıları kazandıran, toplumda iz bırakmış bir film izlediğinde, hep kendisini o sette hayal ediyormuş. Bu yüzden O da bir gün bir klasikte yer almayı çok istiyormuş.

Gerek oyunculuğu gerekse de hayat tercihleri bakımındanIngridBergman’dan çok etkilendiğini belirten Gülper Özdemir kendisinin, hayallerinin peşinden koşarak çok iyi bir oyunculuk kariyeri yaptığını düşündüğünü dile getiriyor.

Güzelliği ve fit görüntüsü ile dikkat çeken, 176 cm boyunda ve 57 kg olan güzel oyuncu ‘Aşk keşke kolay bir şey olsa, ne güzel olur’ diye düşünüyor fakat kendisi zor âşık oluyormuş. Bu anlamda tek kriterinin ise ruhu olmasıymış.Bekar olan Gülper Özdemir’in sevgilisi bar olup olmadığı konusunda henüz net bir cevap bulunabilmiş değiliz. Özel hayatı ile ilgili pek paylaşımda bulunmayan Gülper Özdemirİstanbul’da Anadolu yakasını çok sevdiğini belirterek, felsefe okumaya bayılıyorum. AyrıcaGülper Özdemir 4 yabancı dili rahatlıkla konuşabiliyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisine ‘Hazan’ karakteri ile giriş yapan Özdemir, Karadeniz’in hırçın, inatçı, mağrur ve asiliğinin yanı sıra merhameti ve nezaketi ile merak konusu uyandıran bir öğretmeni canlandırıyor.