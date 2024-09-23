Gülmenin sağlığımıza 10 farklı faydası nedir?
Hayatın içinde en mutlu olduğumuz anların başında tabii ki tek başımıza, arkadaşlarımızla, ailemizle ve sevdiklerimizle beraber vakit geçirirken kahkaha atmak ve gülmek gelir. Peki, bizim için sıradan bir olay olan gülmek sağlığımıza ne gibi faydalar sağlar? İşte detaylar...
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Gülmek, insanın doğasında vardır. Bebekler bile nasıl güleceklerini bilirler. Bu eylem, çoğu zaman olumlu duygularla alakalıdır. Gülmenin sağlığa faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için ele aldık.
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1. Gülmek ağrının azalmasına yardımcı olur
Kahkaha atan birçok insanın ağrıları azalır ve daha uzun, daha sağlıklı bir yaşam sürerler. Hayata olumlu bakan insanların gülme ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir.Gülmek bizi mutlu eden endorfin salgılar ve ne kadar mutlu olursak o kadar az ağrı çekeriz.
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Ortalama bir insan bir gün içinde yaklaşık on üç kez güler. Altı yaşındaki bir çocuk bir yetişkinden yaklaşık üç kat daha fazla güler.
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2. Düzenli gülmek hastalıkları önleyebilir
Gülmenin sağlık açısından birçok faydası vardır ve ana etkilerinden biri bağışıklık sisteminiz üzerinedir. Her gün yoğun kahkaha atmak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir; bu da enfeksiyonlara yakalanma olasılığınızı azaltacaktır.
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Yoğun kahkaha atmak ayrıca akciğerlere normal nefes almayı sağlayacağından çok daha fazla oksijen getirir. Bu, sadece akciğer kapasitemizi genişletmemize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımımıza daha fazla oksijen getirerek bizi daha sağlıklı tutar.
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3. Güldükten sonra stres seviyelerimiz düşer
Araştırmalar, iyi bir gülme seansından sonra stres hormonlarının seviyelerinde önemli bir düşüş olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni güldüğümüzde endorfin salgılamamızdır.
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Endorfinler mutlu olduğumuzda salgılanır ve kişinin zihniyetinde olumlu değişiklikler yaratabilir.
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4. Günde on ila on beş dakika gülmek kilo vermenize yardımcı olur
Güldüğümüzde kalori yakarız, çünkü gülmek egzersiz yapmaya benzer. Kalp atış hızımız ve kan basıncımız yükselir ve endorfin salgılanır. Araştırma sonuçları, on ila on beş dakika arasında gülmenin 10 ila 40 kalori yakabildiğini göstermiştir.
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5. Gülmek başkalarının sağlıklı kalmasına yardımcı olur
İnsanların güldüğünü gördüğünüzde, bunun sizi gülümsetme ihtimali yüksektir. Bunun nedeni, beynimizin kahkaha sesini tanıması ve yüzümüzdeki kaslarımızı mutluluğa katılmaya hazırlamasıdır.
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University College London'da yapılan bir araştırma, insanların diğer insanların hareketlerini yansıttığını veya taklit ettiğini bildiğimizi ve kahkahanın da aynı şekilde olduğunu sonucuna varmıştır.
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6. Ne kadar çok gülerseniz, o kadar sağlıklı olursunuz
Gelotoloji, Yunanca kahkaha anlamına gelen “gelo” kelimesinden gelmektedir. Gülmenin psikolojik ve fizyolojik açıdan incelenmesi olan gelotoloji üzerinde ilk olarak psikiyatristler araştırmalar yapmışlardır.
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Çalışmalar, kişi kahkahanın zirvesindeyken, daha fazla bağışıklık sistemini güçlendirici hücrenin üretildiğini ve kanda bulunduğunu ortaya koydu. Bu, fazla kahkahanın daha fazla bağışıklık sistemini güçlendirici hücre ürettiğini ve bunun da sağlığımız için faydalı olduğunu gösterdi.
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7. Bilinçli bir şekilde gülmek, ruhsal sağlık sorunlarının habercisi olabilir
Kasıtlı gülmek, içimizdeki sorunları veya güvensizlikleri işaret edebilir. Beyniniz, birinin sahte bir şekilde gülmesi ile gerçek ve içten bir gülme arasındaki farkı anlayabilir.
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İçten olmayan bir gülmeyi anlayabiliyorsanız, beyninizin ön medial prefrontal korteksindeki aktivite artmıştır. Beynimizin bu kısmı, başkalarının duygularını anlamamıza yardımcı olur ve sahte bir kahkahaya duyarlı bir şekilde tepki vermemizi sağlar.
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8. Gülmek bir bağ kurma biçimidir
Birçok insan kahkahanın komik bir şeye verilen tepki olduğunu düşünür; ancak kahkaha aslında bir iletişim yoludur. Biriyle birlikteyken bir şeye gülme olasılığımız 30 kat daha fazladır.
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Gülmek, bir sürpriz unsurunu iletmenin bir yoludur. Bu da mutlu ve sağlıklı ilişkiler sürdürmemize yardımcı olarak ruh sağlığımızı olumlu yönde korumamızı sağlar.
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9. Gülmek karın kasları için bir egzersizdir!
Kalori yakmanın yanı sıra gülmek karın kaslarınızı da çalıştırır. Güldüğümüzde, hızlı nefes alıp verirken karın kaslarımız genişler ve kasılır. Bu da karın kaslarımızı çalıştırdığımız ve sıkılaştırdığımız anlamına gelir!
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10. Gülmek kan basıncımızı ayarlar ve kalp sağlığımızı korur!
Düzenli kahkaha, kalp hastalıkları riskini azaltabilir ve kan basıncımızı düşürebilir. Bunun nedeni, güldüğümüzde kan basıncımızın yükselmesi ve kalp atış hızımızın egzersiz yaptığımızda olduğu gibi artmasıdır.
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Düzenli olarak gülmek, vücudumuzu değişen kan basıncına maruz bırakır ve kalbi çalıştırır. Sonuç olarak, daha düşük kan basıncına sahip oluruz ve kalp krizi, felç ve kalp sorunları riskimiz azalır.
Kaynak: Factsite