Osmanlı saray mutfağından bugünlere gelmiş Ramazan’ın neşesi ağız tatlandırıcı hafif lezzeti güllaçla karşınızdayız. İçeriğindeki hafif gül kokusuyla ağız da dağılmasıyla sofralarda muhabbette eşlik etmesiyle bildiğimiz güllaç tarifimizi paylaşıyoruz sizinle. Yapımı da bir o kadar kolay.

Güllaç Malzemeler:

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için:

File Fıstık

Ceviz

Nar Tanesi

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Güllaç Nasıl Yapılır?

Süt ve şekeri tencerede ısıtın. Şekerler tamamen eriyene kadar pişirme işlemene devam edin.

Ardından oda sıcaklığında ılımaya bırakın.

Süt çok kaynar olursa tatlınız hamur olabilir.

Parlak kısmı üste gelecek şekilde güllaç yapraklarını dizin.

Her kata ıslanacak şekilde sütlü karışımdan dökün.

Kata geldiğinizde arasına ceviz serpiştirin. Ardından diğer 5 yaprak için aynı sütle ıslatma yöntemini kullanın.

Kalan sütten 1 bardağı ayırın. İçerisine gül suyunu döküp karıştırtıldıktan sonra güllacın üzerinde gezdirin.

2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra arzunuza göre süsleyip servis edebilirsiniz.

Güllaç Yapımının Püf Noktaları

Güllaç hamurlarının çok ıslanmaması gerekir.

Eğer güllaç çok ıslanırsa hamur olabilir. Süttü sıcak olursa da hamur olur.

Güllacın lezzetli olması için her katın iyice ıslanmış olması gerekir.

Bir dilim güllaç 250 kaloriye denk gelmektedir.