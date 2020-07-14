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Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan şarkıcı Güliz Ayla, son dönemlerde kendini direk dansına (Pole dans) verdi.

Zaman zaman ısınma hareketlerini takipçilerinin beğenisine sunan Ayla, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şarkıcı, önceki gün dans ederken verdiği pozunu yayınladı. Ayla, paylaşımı ile takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.