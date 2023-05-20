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Gülhane'de tramvay raydan çıktı, seferler aksadı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Hattı'nda sefer yapan tramvayın Gülhane'de raydan çıkması nedeniyle seferler aksadı

Giriş: 20.05.2023 - 02:15 | Güncelleme: ABONE OL
Gülhane'de tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
Tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
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AA

Kabataş-Bağcılar Hattı'nda tramvayın raydan çıkması dolayısıyla seferler aksadı.

AA'nın haberine göre, Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekipler çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Sultanahmet ile Sirkeci arasında bir süre sefer yapılamazken, incelemeler sonrası Bağcılar yönündeki seferler kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Sultanahmet, Sirkeci ve Gülhane duraklarında turist ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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