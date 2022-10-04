Sanatçı Gülfem Kessler'in pandemi döneminde ve en son ürettiği işlerinden oluşan yeni sergisi 'Var ve Yok' sergi, “var olma” ve “yok olma”nın keskin ayrımı ve bütünleşik daimini bu kavramların çeşitli veçheleri ile ele alıyor.
Sergiye sanatçının arkadaşı, yazar Bahar Erkum’un metni eşlik ediyor. Kessler’in üretim sürecinin bir parçası olarak gördüğü yazar arkadaşlarıyla yaptığı buluşmaların bir yansıması olarak sergiye yeni bir katman katıyor. Bu buluşmalarda pandemi sürecini ve etkilerini yoğun bir şekilde ele alırken serginin adını ve temasını belirleyen trajik bir kayıp yaşanıyor. Pandemi sonrası hareketlenen hayat ile bir anda gelen bir kaybın ekseninde, var olma ve yok olma arasında salınan, birbiriyle ilişkilenen ve birbirinden kopan eserlerin oluşturduğu bir anlatı ortaya çıkıyor.
Pigmenti kendisi için her zaman başlangıç noktası olarak alan Kessler, "VAR VE YOK" sergisinde yoğun renk kullanımıyla öne çıkıyor. Son zamanlarda pratiğinde siyah beyaz çalışmalarıyla daha çok karşılaştığımız sanatçı bu geçişi, sanatçının her zaman devinim halinde olması gerekliliğine bağlıyor. Kessler’e göre son ürettiği renkli işlerin Urla’da sergilenecek olması ayrı bir önem taşıyor; “şehir daha griyken, Urla benim için yeşil ve renkli, doğaya daha yakın. Bu sergiyi hazırlarken Urla’nın yokluğu içimde önemli bir yer kaplıyordu.”
Gülfem Kessler, uzun bir aradan sonra Urla ve İzmirli sanatseverlerle BE Contemporary’de buluşuyor. 08 Ekim 2022 cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleşecek açılışı gerçekleştirilecek sergi 22 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.
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