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7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show Cuma akşamı Show TV’de...

Tüm vakitlerini evde oturarak geçiren Özge, Burcu ve Naime hayatlarından ne kadar keyif alıyor olabilirler? Mehtap’ın tüm savunmalarını çürüten üçlünün hayat felsefeleri ne?

Cimri baba Hayati, oğlu Kazım’a sade bir düğün yapması için nasıl bir öğüt verecek? Ev halkını uyaran Hayati, dünürlerinin gaza getirmelerine karşı koyabilecek mi?

Kuzey ışıklarını izlemek için İsveç’e giden patron Mesut ve çalışanlarını ne gibi bir sürpriz bekliyor? Mesut’un internet üzerinden çağırdığı dansçılar, Köçekler Bilal ve Şevket çıkınca çalışanlar ne tepki gösterecek?

Yazar İsmail’in kitabı okuyucular tarafından neden ilgi görmüyor olabilir? Okuyucuların ilgi gösterdiği kitaplara İsmail’in tepkisi ne olacak? İsmail’in yeni kitabı tutmayınca Fikri nasıl bir yöntem bulacak?

Uzun zamandır Mesut’a olan hislerini açmak isteyen Çiçek, arkadaşlarının tavsiyelerini dinleyerek ne gibi sonuçlar alacak? Aşk filmlerinden esinlenerek fikir veren Burcu ve Leman’ın tavsiyeleri işe yarayacak mı?

Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 8 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!