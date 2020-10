'Güldür Güldür Show'un güldürü timi iş başında. Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', bu akşam saat 20'de 8'inci sezonuna başlayacak. Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente ve güldürü timinin kadrosuna yeni katılan Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç, 'Güldür Güldür Show'un hangi özelliklerinden dolayı 7'den 77'ye herkes tarafından izlendiğini, komedi anlayışına kazandırdıklarını, kariyerlerine nasıl bir katkıda bulunduğunu ve yeni sezonuyla ilgili görüşlerini Habertürk'e anlattı

SHOW TV'de kahkaha tufanı yeniden başlıyor...

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show', yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam saat 20'de ekranlara yansıyacak.

7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show', bu sezona da bomba gibi başlayacak. Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente ve güldürü timinin kadrosuna yeni katılan Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç, yeni sezon için Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

MELTEM YILMAZKAYA

'Güldür Güldür Show'un her yaştan kişi tarafından ilgiyle izlenmesi ve 8'inci sezona ulaşmasının alt yapısında sizce hangi unsurlar öne çıkıyor?

Biz; bizden olana çok gülüyoruz. Komedi bir yönüyle ayna diğer yönüyle eleştiri. Sokaktaki insanların birbirlerine, bizim skeçlerimizdeki repliklerden cevap verdiklerini duyuyoruz ya da tiplemelerimizin taklitlerini görüyoruz. Aslında biz onlardan alıp onlara sunuyoruz. Bu da oyuncuyla seyirci arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Ne kadar içten olursanız, siz ne kadar eğlenirseniz seyirci o kadar eğleniyor. Komedi, zorlamayı kabul etmiyor.

Skeçlere konu olan olaylar ve karakterlerin ana ilham kaynakları nelerdir / kimlerdir?

Yazar ekibimizde gözlem gücü kuvvetli arkadaşlarımız çok fazla. Onlar hem her yerde, hem sürekli gündemi takipte. Fenomen olmuş bir teyzeyi, bir olayı sonraki bölümde skeçlerimizde görebilirsiniz. Karakterlere gelince; hepimiz geldiğimiz kültürün, toprağın, şivenin hakkını vermeye ve onları skeçlere yansıtmaya çalışıyoruz. Fena da değiliz galiba :)

'Güldür Güldür Show'un komedi sektörü ve anlayışı üzerine etkisinin ve katkısının neler olduğunu söyleyebilirsiniz?

Bizim işimizi sahiplenen de çok eleştiren de. Ben hep şunu söylüyorum. Her türlü düşünceye eleştiriye saygım sonsuz ama eleştirinin de bir sınırı var. Bazen bu sınırı aşanlar oluyor, o zaman da şunu söylüyorum; 'Daha iyisini yapın başımız üstüne'... Ama yapmadan acımasızca eleştiremezsin. Çünkü burada büyük bir emek var. Her hafta yazması, ezberlemesi, tip bulması, kamera önü, arkası... Bunları görmezden gelemezsiniz. Bir tiyatro oyunu değil, bizim işimiz bir şov programı. Eleştiri yaparken bunu unutan da var. 'Sokağa çıktığımda, mesaj kutuma baktığımda, seyirci şunu diyor; 'Haydi başlayın, gülmeye hasret kaldık.' Bu, bizim için en güzel, en yeterli cevap. Bunca sıkıntının içinde yüzlerini biraz güldürebiliyorsak ne mutlu bize.

'Güldür Güldür Show'un kariyerinize etkisinden söz edebilir misiniz?

Bizim işimiz, hepimiz için kariyerimizin dönüm noktası oldu. Bu bir oyuncu için çok büyük şükür sebebi. Hele de günümüz şartlarında... Daha önce de birçok dizide oynamıştım ama dizide tek tipsiniz ve gittiği yere kadar... Şimdi baktığımda yedi sezondur, kendimi gösterebileceğim çok fazla alan olmuş. Oyunculukta öğrenme bitmiyor, bizim işte de çalışmak bitmiyor. Bu disiplin, insanı diri tutan bir şey.

Yeni sezon ve aranıza Dağhan Külegeç ile Murat Akkoyunlu'nun katılması hakkında neler söylemek istersiniz?

Biz sezona aynı heyecanla başladık. Bir arada olunca son birkaç aydır yaşadığımız sıkıntılı günleri az da olsa unutuyoruz. Bu da hepimizin enerjisine iyi geliyor. Umarım seyircimizle kavuşacağımız daha çok sezonumuz olur. Bir arada, sağlıkla. :) İlk başladığım günü hatırlıyorum da şimdi sekizinci sezondan bahsediyor olmak tarifsiz bir duygu. Her sezon sorumluluğumuz biraz daha artıyor. Çünkü seyircimiz sağ olsun ne ekran başında, ne sahnemizde ne turnelerimizde bizi hiç yalnız bırakmadı ve aslında bu başarının büyük payında bizi bu kadar sahiplenmeleri de var. Her sezon aramızdan ayrılan ve kadroya dahil olan arkadaşlarımız oluyor. Herkesin bu 8 yıllık hikâyede rolü büyük. İki arkadaşım da önceden tanımadığım ama takip ettiğim oyuncular. Birlikte güzel şeyler yapacağız inanıyorum."

MURAT AKKOYUNLU

'Güldür Güldür Show'un kadrosuna katılma sürecinizden söz edebilir misiniz?

'Güldür Güldür Show', bizim evde eski bölümleri de dahil olmak üzere defalarca izlenen bir program. Kızım Mira en büyük ve en sadık fanlarından. Mira istedi, yapımcımız, yönetmenimiz istedi. Bana da ekibe dahil olmak kaldı. Bu süreçten dolayı da oldukça mutluyum...



'Güldür Güldür Show'un her yaştan kişi tarafından ilgiyle izlenmesi ve 8'inci sezona ulaşmasının alt yapısında sizce hangi unsurlar öne çıkıyor?

Her işte olduğu gibi 'Güldür Güldür Show'u başarıya ulaştıran birçok unsur bulunuyor. Senaryo ekibinden, yönetmenine; yapımcısından, oyuncu kadrosuna herkes işini o kadar iyi yapıyor ki... Bunun yanı sıra çok çalışan bir ekibimiz var. Bu etkenlerin hepsini birlikte düşündüğümüzde başarı da kaçınılmaz... İnşallah nice başarılı sezonlara diyelim.

'Güldür Güldür Show'un komedi sektörü ve anlayışı üzerine etkisinin ve katkısının neler olduğunu söyleyebilirsiniz?

'Güldür Güldür Show'un bence etkisi büyük. Ayrıca komedi gerçekten kolay bir iş değil. Eğlendirmek, güldürmek... İzleyicide bu duyguyu yaratmak kolay değil... Yaptığınız işin izleyicide karşılık bulması ve bu başarıyı sürdürebilir hale getirmek keyif veriyor. Her yaş grubunun izleyebileceği küfürsüz komedi yapılabileceğini gösteriyor.

AYLİN KONTENTE

'Güldür Güldür Show'un her yaştan kişi tarafından ilgiyle izlenmesi ve 8'inci sezona ulaşmasının alt yapısında sizce hangi unsurlar öne çıkıyor?

Hem ekibi hem de sahneyi çok özledim. Enteresan bir dönemden geçiyoruz, uyumlanmaya çalışıyoruz. Yine 'Güldür Güldür' ile omuz omuza gitmek iyi geliyor. İyi takım olmanın konforu, avantajı, sahne önü ve arkasıyla güzel bir uyum yakalandı. Yıllar içinde seyircimizle dil birliği arttı. Güncel olanı yakalayan bir komedi anlayışı var. Yazarlarımızın biri Fransa'da biri İngiltere'de biri Sivas'ta... Bu iş nasıl sevilmez? İnanılmaz bir vizyon. :)))) Yeni sezon herkese iyi gelsin, buna ihtiyacımız var, bir şeylerin bize iyi gelmesine. Komedi bu anlamda en güzel ilaç.

'Güldür Güldür Show'un kariyerinize etkisinden söz edebilir misiniz?

'İnsanlar Alemi'ne katılmam ile başlayan süreç, hayatımdaki baht dönüşlerinden biri oldu. Hem iş hem özel hayat anlamında, Alper (Kul) ile burada tanıştık. Kariyer odaklı biri olmadım hiçbir zaman. Bana iyi gelen ve severek çalıştığım yerdeyim, çok şükür...

Yeni sezonda aranıza Dağhan Külegeç ile Murat Akkoyunlu'nun katılması hakkında neler söylemek istersiniz?

Dağhan ve Murat hoş geldi, yeni enerji her zaman iyi geliyor. Murat ile beraber çalışmıştım. İlk işim 'Kampüsistan'da çok uyumlu neşeli bir partnerdi. Dağhan'ı televizyondan tanıyorum, Alper ailesini tanıyor. Dağhan'ı hep çok güzel anlattı. İyi ki geldiler.

UĞUR BİLGİN

'Güldür Güldür Show'un her yaştan kişi tarafından ilgiyle izlenmesi ve 8'inci sezona ulaşmasının alt yapısında sizce hangi unsurlar öne çıkıyor?

Evet , 'Güldür Güldür Show'un seyirci yelpazesi çok geniş, her kesim ve her yaştan seyircimiz var. Uzun soluklu olmamızın temel sebebi bu. Skeçlerimizin konuları, içerikleri, şakaları toplumun her kesimine dokunuyor ve ulaşıyor. Diğer bir önemli unsur da ekip bütünlüğü. Uzun soluklu işlerde ekibi bir arada tutmak ve bir bütünlük oluşturmak zordur. Biz bunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Yazar grubumuz çok iyi gözlemcilerden oluşuyor ve hepsi hayatın tam da içerisinde yer alan insanlar. Hayatın içerisinden alınan tiplerin de seyircideki karşılığı bambaşka oluyor. Herkes etrafından, ailesinden, mahallesinden birilerini sahnede görüyor. Bu da çok hoşuna gidiyor. Ayrıca oyuncuların da yazarlarla paylaştığı olaylar ve tipler oluyor tabii ki...

'Güldür Güldür Show'un kariyerinize etkisinden söz edebilir misiniz?

Güldür Güldür Show, benim için çok önemli. Çünkü televizyonda içerisinde bulunduğum en uzun soluklu iş. Seyircilerimiz beni ilk defa 'Güldür Güldür Show'da tanıdı. Kariyerimin dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Sağlıklı ve bol kahkahalı günlerle dolu bir sezon olmasını temenni ediyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler... :)

Yeni sezonda aranıza Dağhan Külegeç ile Murat Akkoyunlu'nun katılması hakkında neler söylemek istersiniz?

Bildiğiniz gibi bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Yaklaşık 7 aydır yeni bölüm çekmiyorduk (pandemi sürecindeki 5 bölümü saymazsak). Seyircilerimizi ve sahneyi çok özledim, Ne güzel ki buluşma tarihine çok az kaldı. Zor zamanlardan geçiyor olsak da umarım iyi bir sezon geçiririz. Murat ile daha önceden tanışıyorduk ama Dağhan ile sette tanıştık. Ekibe değişik bir soluk getireceklerini düşünüyorum.

DAĞHAN KÜLEGEÇ

'Güldür Güldür Show'un kadrosuna katılma sürecinizden söz edebilir misiniz?

Bir gün evde pencereleri kapatmış, gazı açmış oturuyordum. Menajerim aradı; koşarak yapımcı ve yönetmenle görüşmeye gittim. Ne dedilerse tamam dedim :)

'Güldür Güldür Show'un her yaştan kişi tarafından ilgiyle izlenmesi ve 8'inci sezona ulaşmasının alt yapısında sizce hangi unsurlar öne çıkıyor?

Her yaş ve kesimden kişilerin ilgisini çekecek, insana dokunan ortak konuların işlenmesi nedeniyle sadece belli bir kesime değil, tüm kitleye hitap ediyor. Çok kendine has bir program olduğunu düşünüyorum. Sağlam temellere sahip olduğu için televizyonda da sinemada da kendi tarzını yaratmış bir oluşum. İçinde olmaktan zevk duyuyor ve dünyanın sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum :)