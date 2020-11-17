Seyircirlere her hafta eğlenceli anlar yaşatan, izleyenlerin kalbinde taht kuran Güldür Güldür Show'un oyuncuları merak ediliyor. Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, seyircilere keyifli anlar yaşatacak. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCU KADROSU

Açelya Topaloğlu

Ali Sunal

Alper Kul

Aylin Kontente

Aziz Aslan

Berkay Tulumbacı

Burak Topaloğlu

Dağhan Külegeç

Doğa Rutkay

Ecem Erkek

Giray Altınok

İrem Kahyaoğlu

Mahir İpek

Meltem Yılmazkaya

Murat Akkoyunlu

Onur Atilla

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Ünal Yeter