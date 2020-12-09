Güldür Güldür 246. bölüm dün akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Güldür Güldür 246. bölüm skeçleri merak ediliyor. İşte Güldür Güldür son bölüm skeçleri... Güldür Güldür 246 bölüm izle

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 246 BÖLÜM

7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Onur Atilla, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SON BÖLÜM

Tayfun'un Ciddi İlişki Çıkmazı

Malumlar Apartmanı'nda yönetici zorluğu

Burcu'nun fali aileyi sarstı

Çapkın Hayati'nin zor anları

Mahalle esnafına TikTokçu gençlik şoku

Fantastik Kadın Çiçek otobüsü kurtarabilecek mi?

Kız isteme sorunsalı

Naime'nin gizli hedefi

Batıbank'ın starı Mesut

İlişkide oyun sorunu

Psikolog Naime

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