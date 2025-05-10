Gülden Karaböcek, 50 yıllık sessizliğini bozdu

Ünlü şarkıcı Neşe Karaböcek, hayat hikâyesini kaleme aldığı 'İşte Benim Masalım' adlı kitabını okurlarıyla buluşturdu. Kitabın tanıtımında çarpıcı açıklamalarda bulunan Karaböcek, yaşadığı acı kayıpları ve kızgınlıklarını dile getirirken, kardeşi Gülden Karaböcek’i affetmediğini söylemişti.

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Neşe Karaböcek, kitabında eski eşi Plakçı Atilla Alpsakarya’nın boşandıktan kısa bir süre sonra kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlenmesine açıkça değinerek bu ilişkiyi 'ihanet' olarak nitelendirdi. Bu olayın kendisinde derin bir travma yarattığını ifade eden şarkıcı, yıllardır içinde taşıdığı kırgınlığı ilk kez açık açık dile getirdi.

Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek ve Atilla Alpsakarya

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Bu açıklamaların ardından gözler Gülden Karaböcek’e çevrildi. Yıllardır bu konuda suskunluğunu koruyan Gülden Karaböcek, 50 yılın ardından ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan sanatçı, kardeşinin kitabına dair şu açıklamayı yaptı: Yakın zamanda yayınlanan bir anı kitabı üzerinden, yaklaşık 50 yıl önce yaşanmış olan ilişkiler üzerinden bir linç kampanyası yapılıyor olması bu açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, ülkemizin bunca sorunu varken değerli vaktinizi aldığım için kusura bakmayınız.

"TÜM TARAFLARI DİNLEMEDEN BİR YARGIYA ULAŞMAK DOĞRU DEĞİLDİR" Evlilik, hayat arkadaşlığı, sevgililik ilişkilerinde en az iki hikâye ve anlatıcı vardır; tüm tarafları dinlemeden bir yargıya ulaşmak doğru değildir. İlgili kitapta adı geçen taraflardan birisi olarak ben, yıllarca bu konuda konuşmamayı tercih ettim ve hâlâ aynı yaklaşımdayım. Adı geçen üç tarafın da çocukları, aileleri ve sevdikleri var; bu konuyla ilgisi olmayan hiçbir kişinin hayatlarının etkilenmesini tercih etmem. Atilla Alpsakarya ile Neşe Karaböcek "NAMUS, AHLAK GİBİ KAVRAMLAR SANKİ KADINLAR ÜZERİNE TAPULANMIŞTIR" Coğrafyamızda söylendiği gibi 'Kadının adı yoktur' İlişkilerde hep ön planda olan ve magazin dünyasında gündemde tutulan kadınlardır. Namus, ahlak gibi kavramlar sanki kadınlar üzerine tapulanmıştır; erkeklerin esamesi okunmaz. Kadınlar üzerinden fütursuzca söz söylenmesi, değerlendirme yapılması daha kolaydır. Genç bir kızın o yaşta 'ortada' kalması, önündeki rol modellerinin etkisi, zor durumda elinden tutandan etkilenmesi ve bazı zorunlu tercihler yapmak zorunda kalması dikkate alınmaz. Magazin dünyası da bunları değerlendirir, kullanır, tüketir, ferahlar ve bir kenara atar; ve sıradaki yeni gündeme geçer. Bu da kendi işleyişleri açısından gayet doğaldır.

REKLAM "SUSARAK CEVAP VERMEYİ TERCİH EDERİM" Üzerinde tepinilmeye çalışılan iki kız kardeşin ve bir adamın hikâyesidir. Üç kişinin kişisel hayatına saygı duyulmasının ötesinde, üç kişinin aile üyelerinin bu durumdan hiç etkilenmemesi için susarak cevap vermeyi tercih ederim. "HAKKIMI HELAL ETMİŞ DURUMDAYIM" İyilikleriyle, kişisel zaaflarıyla, hatalarıyla yaşanmış, üç kişiyi ilgilendiren bu hikâyede her tarafın birbiri üzerinde bıraktığı izler, emek, mağduriyetler ve yaralar vardır. Kendi adıma, her şeye rağmen hakkımı helal etmiş durumdayım; iç huzurum da yerinde. Diğer iki kişiden vefat edenin -varsa günahları - Allah affetsin; diğer kişinin de kalan ömrünü iç huzurla ve sağlıkla yaşamasını temenni ederim.