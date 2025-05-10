Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülden Karaböcek, 50 yıllık sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

        Gülden Karaböcek, 50 yıllık sessizliğini bozdu

        50 yıllık sessizlik bozuldu! Gülden Karaböcek, ablası Neşe Karaböcek'in hayat hikâyesini anlattığı 'İşte Benim Masalım' adlı kitabındaki 'ihanet' suçlamalarına yanıt verdi; "Tüm tarafları dinlemeden yargılamak doğru değil. Hakkımı helal ettim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 23:14 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        50 yıllık sessizliğini bozdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü şarkıcı Neşe Karaböcek, hayat hikâyesini kaleme aldığı 'İşte Benim Masalım' adlı kitabını okurlarıyla buluşturdu. Kitabın tanıtımında çarpıcı açıklamalarda bulunan Karaböcek, yaşadığı acı kayıpları ve kızgınlıklarını dile getirirken, kardeşi Gülden Karaböcek’i affetmediğini söylemişti.

        Neşe Karaböcek, kitabında eski eşi Plakçı Atilla Alpsakarya’nın boşandıktan kısa bir süre sonra kız kardeşi Gülden Karaböcek ile evlenmesine açıkça değinerek bu ilişkiyi 'ihanet' olarak nitelendirdi. Bu olayın kendisinde derin bir travma yarattığını ifade eden şarkıcı, yıllardır içinde taşıdığı kırgınlığı ilk kez açık açık dile getirdi.

        Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek ve Atilla Alpsakarya

        REKLAM

        Bu açıklamaların ardından gözler Gülden Karaböcek’e çevrildi. Yıllardır bu konuda suskunluğunu koruyan Gülden Karaböcek, 50 yılın ardından ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan sanatçı, kardeşinin kitabına dair şu açıklamayı yaptı: Yakın zamanda yayınlanan bir anı kitabı üzerinden, yaklaşık 50 yıl önce yaşanmış olan ilişkiler üzerinden bir linç kampanyası yapılıyor olması bu açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, ülkemizin bunca sorunu varken değerli vaktinizi aldığım için kusura bakmayınız.

        "TÜM TARAFLARI DİNLEMEDEN BİR YARGIYA ULAŞMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

        Evlilik, hayat arkadaşlığı, sevgililik ilişkilerinde en az iki hikâye ve anlatıcı vardır; tüm tarafları dinlemeden bir yargıya ulaşmak doğru değildir. İlgili kitapta adı geçen taraflardan birisi olarak ben, yıllarca bu konuda konuşmamayı tercih ettim ve hâlâ aynı yaklaşımdayım. Adı geçen üç tarafın da çocukları, aileleri ve sevdikleri var; bu konuyla ilgisi olmayan hiçbir kişinin hayatlarının etkilenmesini tercih etmem.

        Atilla Alpsakarya ile Neşe Karaböcek

        "NAMUS, AHLAK GİBİ KAVRAMLAR SANKİ KADINLAR ÜZERİNE TAPULANMIŞTIR"

        Coğrafyamızda söylendiği gibi 'Kadının adı yoktur' İlişkilerde hep ön planda olan ve magazin dünyasında gündemde tutulan kadınlardır. Namus, ahlak gibi kavramlar sanki kadınlar üzerine tapulanmıştır; erkeklerin esamesi okunmaz. Kadınlar üzerinden fütursuzca söz söylenmesi, değerlendirme yapılması daha kolaydır. Genç bir kızın o yaşta 'ortada' kalması, önündeki rol modellerinin etkisi, zor durumda elinden tutandan etkilenmesi ve bazı zorunlu tercihler yapmak zorunda kalması dikkate alınmaz. Magazin dünyası da bunları değerlendirir, kullanır, tüketir, ferahlar ve bir kenara atar; ve sıradaki yeni gündeme geçer. Bu da kendi işleyişleri açısından gayet doğaldır.

        REKLAM

        "SUSARAK CEVAP VERMEYİ TERCİH EDERİM"

        Üzerinde tepinilmeye çalışılan iki kız kardeşin ve bir adamın hikâyesidir. Üç kişinin kişisel hayatına saygı duyulmasının ötesinde, üç kişinin aile üyelerinin bu durumdan hiç etkilenmemesi için susarak cevap vermeyi tercih ederim.

        "HAKKIMI HELAL ETMİŞ DURUMDAYIM"

        İyilikleriyle, kişisel zaaflarıyla, hatalarıyla yaşanmış, üç kişiyi ilgilendiren bu hikâyede her tarafın birbiri üzerinde bıraktığı izler, emek, mağduriyetler ve yaralar vardır. Kendi adıma, her şeye rağmen hakkımı helal etmiş durumdayım; iç huzurum da yerinde. Diğer iki kişiden vefat edenin -varsa günahları - Allah affetsin; diğer kişinin de kalan ömrünü iç huzurla ve sağlıkla yaşamasını temenni ederim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülden Karaböcek
        #Neşe Karaböcek
        #Atilla Alpsakarya’

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Habertürk Anasayfa