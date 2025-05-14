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        Haberler Magazin Gülcan Arslan, sezonunu Fethiye’de açtı - Magazin haberleri

        Gülcan Arslan, sezonunu Fethiye’de açtı

        Oyuncu Gülcan Arslan, Fethiye'de deniz ve güneşin tadını çıkararak sosyal medya hesabında paylaşımlar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 22:20 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:20
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        Yaz sezonunu Fethiye'de açtı
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        Oyuncu Gülcan Arslan, yaz sezonunu Fethiye’de açtı.

        Güneşin ve denizin tadını çıkaran Gülcan Arslan, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Oyuncu bu paylaşımlarına ise "Çevre etkisinden, amaçlı yürüyüşten kurtulan yürüyüş dansa dönüşür" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #gülcan arslan

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