Televizyon ekranlarının en sevilen eğlence programlarından biri olan İBO SHOW'un bu yılbaşındaki konuklarından biri de Gülben Ergen oldu. Uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan Gülben Ergen, sevilen programda sevenleriyle hasret giderecek. İşte Gülben Ergen'in hayatına ilişkin bilgiler...
GÜLBEN ERGEN KAÇ YAŞINDA?
Gülben Ergen 25 Ağustos 1972 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da doğdu. 48 yaşındaki Türk şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında 16 yaşındayken Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.
Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan Ergen, sonrasında müzik piyasasına assolist olarak adım attı. Başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı 1988 çıkışlı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi oldu. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaştı. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak ile Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti. 1994'te Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in "Haydi Söyle" adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine bu dönemlerde başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı.
Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı. Aralık 1999'da şarkıcının ikinci stüdyo albümü Kör Aşık yayımlandı. Albümde Şehrazat ve Sezen Aksu gibi söz yazarları yer aldı. Aynı sıralar Gümbür Gümbür Gülbence adlı televizyon programını yapan Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye dizisinde aynı adlı karakteri canlandırdı.
2001 yılında, Dadı dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2002 yılında Sade ve Sadece albümünün çıkış şarkısı "Abayı Yaktım" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bestesi" ödülünü aldı. Aynı dönemde şarkıcı Gülbence adlı bir dergi çıkardı ve Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı. 2004 yılında, Uçacaksın albümü 600.000 satarak MÜ-YAP'tan diamond ödülü aldı. 2009'da Oğuzhan Koç'la düet yaptığı "Giden Günlerim Oldu" şarkısı ile Resmî Türkiye listesinde yılın en uzun süre bir numarada kaldı.
Toplam albüm satışı 2 milyonun üzerindedir.
GÜLBEN ERGEN'İN EVLİLİKLERİ
Gülben Ergen, Eylül 2004'te Mustafa Erdoğan ile evlendi. Ocak 2007'de ilk çocuğu Atlas'ı dünyaya getirdi. Haziran 2009'da şarkıcı ikiz bebekleri Ares ve Güney'i doğurdu. Üç çocuk annesi olan Gülben Ergen, 2018 yılında ise OnurAkayMedya tarafından "Yılın Annesi" seçildi. Ergen'e verilen bu ödül uzun süre magazin basınında tartışıldı. Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan evliliklerini Nisan 2012'de bitirdi. 27 Eylül 2014'te haberci ve anchorman Erhan Çelik ile evlendi. Nikâh törenine yakın dostları katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini ise Taşkın Sabah ve Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ yaptı. 2 yıl süren evliliğin ardından 6 Aralık 2016 tarihinde boşandılar.
GÜLBEN ERGEN ALBÜMLERİ
Merhaba (1997)
Kör Aşık (1999)
Sade ve Sadece (2002)
Uçacaksın (2004)
Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)
9+1 Fıkır Fıkır (2005)
Gülben Ergen (2006)
Aşk Hiç Bitmez (2008)
Uzun Yol Şarkıları (2009)
Hayat Bi' Gün (2011)
Kalbimi Koydum (2015)
GÜLBEN ERGEN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
GÜLBEN ERGEN VE ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE PROJESİ
Çocuklar Gülsün Diye Derneği; 2010 yılında Sanatçı Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kuruldu. Sanatçı Gülben Ergen’in başkanlığını, Araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale Eceabat, Kars, Trabzon Of ,Tekirdağ, Çanakkale Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa Soma, Gaziantep , Erzincan , Mersin , Konya Akşehir'de olmak üzere toplam 27 anaokulu inşaatı tamamlanıp, içlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim edildi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!