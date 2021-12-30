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Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gülben Ergen evli mi? İşte hayatı!

2022 yılbaşında ekranlara gelecek İBO Show'a, ünlü şarkıcı Gülben Ergen katılacak. Birbirinden önemli konukların yer alacağı İBO Show'da son şarkılarını seslendirecek olan Gülben Ergen ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. Peki Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

30.12.2021 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gülben Ergen evli mi? İşte hayatı!

Televizyon ekranlarının en sevilen eğlence programlarından biri olan İBO SHOW'un bu yılbaşındaki konuklarından biri de Gülben Ergen oldu. Uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan Gülben Ergen, sevilen programda sevenleriyle hasret giderecek. İşte Gülben Ergen'in hayatına ilişkin bilgiler...

GÜLBEN ERGEN KAÇ YAŞINDA?

Gülben Ergen 25 Ağustos 1972 tarihinde Kadıköy, İstanbul'da doğdu. 48 yaşındaki Türk şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında 16 yaşındayken Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.

Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan Ergen, sonrasında müzik piyasasına assolist olarak adım attı. Başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı 1988 çıkışlı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi oldu. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaştı. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak ile Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti. 1994'te Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in "Haydi Söyle" adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine bu dönemlerde başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı.

Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı. Aralık 1999'da şarkıcının ikinci stüdyo albümü Kör Aşık yayımlandı. Albümde Şehrazat ve Sezen Aksu gibi söz yazarları yer aldı. Aynı sıralar Gümbür Gümbür Gülbence adlı televizyon programını yapan Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye dizisinde aynı adlı karakteri canlandırdı.

2001 yılında, Dadı dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2002 yılında Sade ve Sadece albümünün çıkış şarkısı "Abayı Yaktım" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bestesi" ödülünü aldı. Aynı dönemde şarkıcı Gülbence adlı bir dergi çıkardı ve Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı. 2004 yılında, Uçacaksın albümü 600.000 satarak MÜ-YAP'tan diamond ödülü aldı. 2009'da Oğuzhan Koç'la düet yaptığı "Giden Günlerim Oldu" şarkısı ile Resmî Türkiye listesinde yılın en uzun süre bir numarada kaldı.

Toplam albüm satışı 2 milyonun üzerindedir.

GÜLBEN ERGEN'İN EVLİLİKLERİ

Gülben Ergen, Eylül 2004'te Mustafa Erdoğan ile evlendi. Ocak 2007'de ilk çocuğu Atlas'ı dünyaya getirdi. Haziran 2009'da şarkıcı ikiz bebekleri Ares ve Güney'i doğurdu. Üç çocuk annesi olan Gülben Ergen, 2018 yılında ise OnurAkayMedya tarafından "Yılın Annesi" seçildi. Ergen'e verilen bu ödül uzun süre magazin basınında tartışıldı. Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan evliliklerini Nisan 2012'de bitirdi. 27 Eylül 2014'te haberci ve anchorman Erhan Çelik ile evlendi. Nikâh törenine yakın dostları katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini ise Taşkın Sabah ve Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ yaptı. 2 yıl süren evliliğin ardından 6 Aralık 2016 tarihinde boşandılar.

GÜLBEN ERGEN ALBÜMLERİ

Merhaba (1997)
Kör Aşık (1999)
Sade ve Sadece (2002)
Uçacaksın (2004)
Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)
9+1 Fıkır Fıkır (2005)
Gülben Ergen (2006)
Aşk Hiç Bitmez (2008)
Uzun Yol Şarkıları (2009)
Hayat Bi' Gün (2011)
Kalbimi Koydum (2015)

GÜLBEN ERGEN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yıl Başlık Rol, Notlar
1988 Biz Ayrılamayız film, Mine
Deniz Yıldızı film
1989 Av
1990 Hanımın Çiftliği (TRT)
1991 Kanun Savaşçıları (TRT)
1992 İşgal Altında (TRT)
1994 İki Kız Kardeş (Show TV)
1997 Fırat (Star TV)
1998 Marziye (TGRT) Marziye
Gümbür Gümbür Gülbence (TGRT) talk show, sunucu
2001 Dadı (Show TV, atv, Star TV) Melek
2002 Hürrem Sultan (Star TV) Hürrem Sultan
2006 Gönül (Kanal D) Gönül
2008 Gülben Ergen'le Sürpriz (atv) talk show, sunucu
2009 Popstar Alaturka (Fox TV) yarışma, juri
2011 Gülben (TRT) Gündüz programı, sunucu
2012 Seda Sultan (TV8) 1 bölüm
Ender Saraç'la Sağlıklı Günler (Kanaltürk)
Benzemez Kimse Sana (Star TV) 2 bölüm
2013 Gülben (Show TV) Gündüz programı, sunucu
2013 Bir Milyon Kimin? (Show TV) yarışma, jüri
2015 Rising Star Türkiye (TV8) yarışma, juri
2017 Vezir Parmağı Gülbahar
2019 Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D) Kendisi (Konuk)
2020 Benimle Söyle (FOX TV) Konuk, juri
2020 Uzak Ara Eğlence (Kanal D) Juri


GÜLBEN ERGEN VE ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE PROJESİ

Çocuklar Gülsün Diye Derneği; 2010 yılında Sanatçı Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kuruldu. Sanatçı Gülben Ergen’in başkanlığını, Araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale Eceabat, Kars, Trabzon Of ,Tekirdağ, Çanakkale Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa Soma, Gaziantep , Erzincan , Mersin , Konya Akşehir'de olmak üzere toplam 27 anaokulu inşaatı tamamlanıp, içlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim edildi.

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