Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, dün akşam Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Atlas Erdoğan ile Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Oğlu ile yemek yiyen Ergen'in keyifli halleri dikkat çekti. Şarkıcı, daha sonra arabasına geçip evinin yolunu tuttu.