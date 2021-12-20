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Pandemi nedeniyle uzun süredir konser vermeyen 90'lı yılların ünlü pop müzik sanatçısı Gülay Eralp, sahnelere döndü. Geçtiğimiz akşam konser veren Eralp, müzikseverlerle buluştu.

'Sezen Aksu şarkıları' konseptiyle sevenlerini zamanda keyifli bir müzik yolculuğa çıkaran Gülay Eralp, 'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu'nun kült olmuş eserlerini yorumlayarak, unutulmaz bir gece yaşattı.

"SEZEN AKSU ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜM"

Aksu şarkıları söylemekten gurur duyduğunu belirten ünlü sanatçı, "Bu şarkılarla büyüdüm. Sezen Aksu şarkıları söylerken burnumun direği sızlıyor. Zaman zaman gözlerim doluyor. Gençliğimiz, ilk aşklarımız, ilk ayrılıklarımız nerdeyse hayatımızda hepsine eşlik etmiştir. Gelen herkesin bir şarkıda anısı olduğuna inanıyorum. Sezen bizim anılarımız, geçmişimiz, geleceğimiz." diye konuştu.

"MÜZİK HİÇBİR ZAMAN TIKANMAZ"

Müzik sektörünü eleştiren Eralp, "Uzun zamandır can çekişen bir sektör. 90'lı yıllarda çok güzel şarkılar damga vurdu. Müzik günümüzde kılık değiştirdi. İnşallah bir daha yine böyle bir dönem yaşarız. Günümüzde ruhumuza çok dokunacak işler çıkmıyor ama müzik hiçbir zaman tıkanmaz." ifadelerini kullandı.

"CESUR İNSANLARI TAKDİR EDİYORUM"

Genç nesilde Aleyna Tilki'ye övgülerde bulunan Gülay Eralp, "Aleyna Tilki'yi çok beğeniyorum. Nev-i şahsına münhasır buluyorum. Cesur insanları çok takdir ediyorum. Aleyna da onlardan biri." şeklinde konuştu.