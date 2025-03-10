Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sunucu ve emekli manken Gül Gölge, Bebek'te görüntülendi. Köpeğiyle yürüyüşe çıkan ünlü isim, muhabirlerle sohbet etti.

REKLAM advertisement1 "Her şey güzel gidiyor... Çocuklar, ev, biraz kendimle ilgileniyorum. Bir roman yazdım, onun üzerine çalışıyorum" diyen Gül Gölge; "Biraz erken emekli oldum gibi... 'Hayat beni öyle yönlendirdi' diyelim. Daha meraklı, daha ilgili olduğum şeylere yöneldim. Pandemiden beri aslında bu kafadayım diyelim. Okumalar, araştırmalar derken romana evrildi ve meyvesi de o oldu. Bunun dışında ata biniyorum. Şu ara biraz belim sakat ama her zaman benim hayatımda..." ifadelerini kullandı.

REKLAM 43 yaşındaki Gül Gölge; "Ekranlara dönecek misiniz?" sorusuna ise "Birkaç teklif var. Tekrardan sunuculuk yapacağım ama mankenlik düşünmüyorum" yanıtını verdi. Gül Gölge, podyumlarda eskisi gibi isimlerin olmadığı ile ilgili olarak; "Kim var, kim yok diye bakamıyorum ama eski isimler ikonik isimlerdi. Onlar yürüyünce yerler bir titrerdi. Belki de yetişiyordur ama ben bilmiyorumdur" yorumunu yaptı.