Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Gül Gölge: Biraz erken emekli oldum - Magazin haberleri

        Gül Gölge: Biraz erken emekli oldum

        Gül Gölge; "Biraz erken emekli oldum gibi... 'Hayat beni öyle yönlendirdi' diyelim açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biraz erken emekli oldum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sunucu ve emekli manken Gül Gölge, Bebek'te görüntülendi. Köpeğiyle yürüyüşe çıkan ünlü isim, muhabirlerle sohbet etti.

        "Her şey güzel gidiyor... Çocuklar, ev, biraz kendimle ilgileniyorum. Bir roman yazdım, onun üzerine çalışıyorum" diyen Gül Gölge; "Biraz erken emekli oldum gibi... 'Hayat beni öyle yönlendirdi' diyelim. Daha meraklı, daha ilgili olduğum şeylere yöneldim. Pandemiden beri aslında bu kafadayım diyelim. Okumalar, araştırmalar derken romana evrildi ve meyvesi de o oldu. Bunun dışında ata biniyorum. Şu ara biraz belim sakat ama her zaman benim hayatımda..." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        43 yaşındaki Gül Gölge; "Ekranlara dönecek misiniz?" sorusuna ise "Birkaç teklif var. Tekrardan sunuculuk yapacağım ama mankenlik düşünmüyorum" yanıtını verdi.

        Gül Gölge, podyumlarda eskisi gibi isimlerin olmadığı ile ilgili olarak; "Kim var, kim yok diye bakamıyorum ama eski isimler ikonik isimlerdi. Onlar yürüyünce yerler bir titrerdi. Belki de yetişiyordur ama ben bilmiyorumdur" yorumunu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gül gölge

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Habertürk Anasayfa