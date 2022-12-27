Güdül ve Nallıhan'a EGO seferleri başlıyor

Ankara'nın Güdül ve Nallıhan ilçelerine, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı belediye otobüslerinin ring seferleri perşembe gününden itibaren başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, "615 Güdül-Ulus" hat numaralı belediye otobüslerinin, "Ulus, İstanbul Yolu, Ayaş Yolu, Güdül" güzergahını kullanarak Güdül ilçesine, "677 Nallıhan-Ankara" hat numaralı belediye otobüslerinin ise "Ulus, İstanbul Yolu, Ayaş, Beypazarı, Çayırhan, Nallıhan" güzergahını kullanarak Nallıhan ilçesine hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Seferlerin, 29 Aralık Perşembe günü itibarıyla başlayacağı, araçların hareket saatleri ve güzergah bilgilerine ise EGO CEP'TE uygulaması ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sisteminden erişim sağlanabileceği kaydedildi.