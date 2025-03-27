Güdül Belediyesi "jeotermal" ruhsatını yeniledi

Ankara'nın Güdül Belediyesi, jeotermal kaynak işletme ruhsatını yeniledi.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ruhsatın yenilenmesinin ardından Karaçumar mevkisinde incelemelerde bulundu.

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Başkan Doğanay, ruhsatın yenilenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye olarak jeotermal kaynak işletme ruhsatımızı yeniledik. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile gerçekleştireceğimiz alanda incelemelerde ve çeşitli değerlendirmelerde bulunduk. İlçemiz sınırlarında bulunan jeotermal kaynaklarımızı verimli, sürdürülebilir ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.