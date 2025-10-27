Habertürk
        Haberler Dünya Guadeloupe Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Guadeloupe Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem

        Karayipler'de Fransa'ya bağlı Guadeloupe Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 18:23 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:23
        Guadeloupe Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem
        Karayipler’de, Fransa’ya bağlı Guadeloupe Adası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fransa’nın Karayipler’deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası’nın yaklaşık 162 kilometre batısında yerel saatle 08.38’de bir deprem gerçekleştiğini açıkladı.

        USGS ada açıklarındaki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 ve 5,4 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığını kaydetti.

        Karayipler'in doğusundaki diğer adalarda da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

