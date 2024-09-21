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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Icardi yedekte! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Icardi yedekte!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre 11'de 2 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 20:18 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:18
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        G.Saray'da Icardi yedekte!
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        Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre derbide 2 değişiklik yaptı. Buruk; Berkan Kutlu ve Michy Batshuayi'nin yerine Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'e görev verdi.

        Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunana Faslı futbolcu Hakim Ziyech kadroda yer almıyor. Yusuf Demir de teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor. Adana Demirspor maçında sakatlanan ve son iki antrenmanda da yer alan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise derbiye yedeklerde başladı.

        SALLAI İLK KEZ KADRODA

        Galatasaray'ın, Alman ekibi Freiburg'dan transfer ettiği Macar futbolcu Roland Sallai, ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Statü gereği Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Sallai derbide yedeklerde bekledi.

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        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi de yedek bekledi.

        SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR KADIKÖY'DE

        Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta toplanan sarı-kırmızılılar, 28 otobüsle Kadıköy'e geldi. Taraftarlar, derbi öncesinde tezahüratlarla takımlarını derbiye hazırladı.

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