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Bazı illerde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı, grip hastalığında artışa sebep oldu. Bu durum da hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğuna yol açtı. Grip ve soğuk algınlığı neredeyse herkesin kapısını çalmış durumda. Böyle zamanlarda hastalıktan korunmak için en iyi yöntemler ise kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, mümkün olduğunca kapalı yerlerde bulunmamak ve iyi beslenmek olarak gösteriliyor.

Grip ve soğuk algınlığının özellikle aşırı soğuk havalarda neredeyse bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, soğuk algınlığı ve gripten korunmanın yollarını anlattı.

KAPALI ORTAMLARA GİTMEKTEN KAÇININ

Soğuk algınlığının kuluçka süresi 2 veya 3 gün sürüyor, sonrasında hastalık hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla kolayca yayılıyor.

Dr. Zeydan, “Virüsler kapalı ortamlarda oldukça uzun bir süre canlı kalabildiğinden mümkün olduğunca bu gibi yerlerde bulunmamaya özen göstermek gerekiyor. Buralarda hasta kişilerin yaydığı virüsler, sadece solunum yolu ile değil aynı zamanda temas ettikleri eşyalar yoluyla da bulaşabiliyor. Bundan dolayı ortamdaki eşyaları ellemekten kaçınmak, ellenirse de elleri yüze temas ettirmeden sabunlu suyla iyice yıkamak gerekiyor” diyor.

ÇOCUKLAR DAHA ÇABUK HASTA OLUYOR

Küçük çocuklar soğuk algınlığına yetişkinlere göre çok daha sık ve kolay yakalanıyorlar. Bunun en önemli nedeni ise kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda çocukların birbirleri ile yoğun bir şekilde temas halinde olmalarıdır” diyen Dr. Zeydan, çocukların bu gibi yerlerde virüsleri sürekli birbirlerine bulaştırdıklarını, bu nedenle de yetişkinler yılda ortalama 2 ila 4 defa soğuk algınlığına yakalanırken çocuklarda ise bu sayının 6-7’ye kadar çıkabildiğini söyledi.

KRONİK AKCİĞER HASTALARINA UYARI!

Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı zaten risk altında olan KOAH ve astım hastalarının kışın daha da dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Meriç Zeydan, soğuk havalarda risk altındaki bu kişilerde meydana gelen basit enfeksiyonların kolayca zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebildiğini kaydetti. Dr. Zeydan, özellikle kronik akciğer hastalığı olanların alabilecekleri tedbirler konusunda gerekirse bu aylarda doktorlarına tekrar danışmalarını tavsiye etti.

GRİPTEN KORUNMANIN YOLLARI

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin hastalıklardan korunmada büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan Dr. Zeydan, “Özellikle mevsim sebze ve meyvelerini dengeli bir şekilde tüketmenin vücut direncini hastalıklara karşı artırdığı biliniyor. Kışın tezgahlarda bolca bulunan ve başta C vitamini kaynağı olan narenciye ürünleri olmak üzere her renkten kış sebze ve meyvesinin tüketimine ağırlık vermek, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı alınabilecek en kolay ve etkili önlemlerdendir” diye konuştu.

Alınabilecek bazı basit tedbirlerle soğuk algınlığından korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Dr. Meriç Zeydan şu önerilerde bulundu:

1. Sık ve etkili el yıkama alışkanlığı kazanın, hijyen kurallarına uyun.

2. Öksürürken ağzınızı mendille veya kolunuzla kapatın.

3. Kapalı ortamlarda bulunacaksanız maske kullanın.

4. Bol miktarda sıvı tüketin.

5. Düzenli ve sağlıklı beslenin.

6. C vitamini açısından zengin besinlere sofranızda bolca yer verin.

7. Bulunduğunuz kapalı ortamları sık sık havalandırın.

8. Selamlaşmak için öpüşme alışkanlığını terk edin.