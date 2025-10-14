Habertürk
        Green Card başvurusu ne zaman? 2025 2026 Green Card (Yeşil) Kart başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Green Card başvuru tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi ayrıntıları sorgulayacak. Başvuru yapmak isteyenler DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvurusunu yapabilecek. Başvuru sonrası sonuçlar ise mayıs ayında belli olacak. Peki Green Card başvurusu ne zaman? DV Lottery 2025 2026 Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Giriş: 14.10.2025 - 14:42 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:42
          Green Card başvurusu için heyecan dorukta. Her sene ekim ayında başlayan başvurular dolasıyla 2026 Green Card başvuru tarihi için beklenti arttı. Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. İşte, 2025 2026 Green Card başvurularında son durum

          GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card başvuru ekim-kasım ayında alınıyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Ekim 2025 ile 5 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında alındı.

          2026 Green Card başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

          GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Green Card almak için ise öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekir. Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

          Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler bilgileri de hatasız bir şekilde girmeliler. Sonrasında ise başvuru sonucunun olumlu olması beklenir. https://www.dvlottery.com/ internet sitesinden yapılan başvurularda istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

          * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

          * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

          * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

          * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

          * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

          * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

