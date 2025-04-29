Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Amerika'da oturma ve yaşama hakkı tanıyan Green Card başvuru sonuçları merakla bekleniyor. 2 Ekim – 7 Kasım 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan DV-2026 çekilişinin sonuçları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da mayıs ayında duyurulacak. Başvuru yapanlar tam tarih araştırması yapıyor. Peki Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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Green card başvuru sonuçları sorgulanıyor. DV-2026 çekilişi kapsamında başvurularını 2 Ekim – 7 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki Green card başvuru sonuçları açıklandı mı?
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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve her yıl dünya genelinden milyonlarca başvurunun yapıldığı DV Lottery çekilişi sonuçları, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinde (EDT) erişime açılacak. Başvuru sahipleri, sonuçlarını yalnızca resmi internet adresi olan dvprogram.state.gov üzerinden kontrol edebilecek.
Sonuç ekranına ulaşmak isteyen katılımcıların, başvuru sırasında verilen onay numarasını, soyadını ve doğum tarihini eksiksiz bir şekilde sisteme girmesi gerekiyor. İlk ekranda yer alan uyarı metninin ardından "Continue" butonuna tıklanarak sonuç sayfasına geçiş yapılabilecek. Önemli bir not olarak, DV-2026 katılımcılarının, başvuru onay numaralarını 30 Eylül 2026 tarihine kadar saklamaları gerekiyor.
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GREEN CARD NASIL ALINIR?
Green Card sahibi olmanın çeşitli yolları bulunur. Bunlar arasında Amerikan vatandaşı bir kişiyle evlilik, aile birleşimi, yatırım yoluyla göçmenlik, iş yoluyla sponsorluk ve sığınma başvuruları yer alır. Ancak dünya genelinde en çok başvuru alan yöntem, her yıl düzenli olarak yapılan ve şansa dayalı olan DV Lottery çekilişidir. Bu çekiliş farklı ülkelerden milyonlarca katılımcının ABD hayaline ulaşmasını mümkün kılar.
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