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Grammy Ödüllü şef Tõnu Kaljuste İş Sanat’ta

Giriş: 31.01.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Grammy Ödüllü şef Tõnu Kaljuste İş Sanat’ta

Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat Çarşamba, 20.30’da İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak.

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Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat Çarşamba, 20.30’da İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak. 21. yüzyılın yaşayan en önemli bestecilerinden Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin “Te Deum” başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başardı.

T&otilde;nu Kaljuste
Tõnu Kaljuste

Orkestranın kurucusu, Tõnu Kaljuste ise Arvo Pärt'ın 2010 yılında İstanbul, 2011 yılında ise Estonya’nın başkenti Tallinn’in Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi üzerine iki şehri buluşturduğu eseri“Adam's Lament”in albüm kaydı ile 2014’te Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

Arvo P&auml;rt
Arvo Pärt

Çağımızın Mozart’ı olarak gösterilen Arvo Pärt, 1970’li yıllarda yarattığı “tintinnabuli” ile minimal akıma yeni bir kompozisyon tekniği kazandırdı. Geliştirdiği teknikle Pärt, sunduğu yeni bakış açısıyla, tonal ve modal müzik algısının genişlemesine katkıda bulundu.

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