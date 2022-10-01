Gözünden vurulmuştu! Bir kötü bir de iyi haber!

Bir kötü bir de iyi haber geldi! Trabzon'da caddede yürürken seken kurşunla vurulmuştu... - Güncel Haberler

DHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, sokakta yürürken seken kurşunla vurulan Onur Mert'in (32), sol gözünü kaybettiği belirtildi. Kaçan şüpheli Gökhan K. ise polis ekiplerince silahıyla yakalandı.

Silahlı saldırıya uğrayan Uğur Çakır ile bu esnada caddede yürüyen Onur Mert (Yeşil gömlekli) seken kurşunlardan birinin gözüne isabet etmesi üzerine yaralandı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Uzun Sokak'ta meydana geldi. Gökhan K., iş yerinin önünde duran Uğur Çakır'a tabanca ile ateş etti. Çakır, 2 bacağından yaralanırken, seken kurşunlardan biri, Onur Mert'in yüzüne isabet etti.

BİR ANDA KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Çakır ve Mert, kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Uğur Çakır'ın olay yerine gelen babası ise fenalık geçirdi.

O ANLAR KAMERADA Trabzon'a gezmek için geldiği belirtilen Onur Mert'in vurulduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokakta yürüyen Mert'in bir anda yüzünü tutarak yığıldığı, silah sesleri üzerine kalabalığın sokakta panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI Olaydan sonra kaçan Gökhan K., polisin takibi sonucu silahıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Gökhan K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Onur Mete'nin ise sol gözünü kaybettiği öğrenildi. Operasyona alınan Mert'in göz bütünlüğünün korunması için çalışıldığı belirtildi.