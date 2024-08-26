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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe’nin savunmacıları skoru destekliyor - Göztepe Haberleri

        Göztepe’nin savunmacıları skoru destekliyor

        Göztepe, ilk 3 hafta itibariyle 3 gol atarken bu gollerin ikisi savunma oyuncularından geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:36
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        Göztepe savunmacıları boş geçmiyor!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 3 hafta itibariyle 3 puan toplayarak yoluna devam ediyor.

        Bu süreçte ilk maçında Antalyaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci maçında ise Fenerbahçe ile İzmir’de 2-2 berabere kaldı. Göz-Göz, ligin üçüncü haftasında ise Alanyaspor’a konuk oldu ve rakibiyle karşılıklı birer gol atarak sahadan ayrıldı. Henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 3 gol gördü. İzmir ekibinde bu gollerin sadece birisini forvet oyuncusu olan Romulo atarken, diğer iki golü ise savunmadan öne çıkan isimler olan Koray Günter ve Heliton kaydetti. Böylece Göztepe’de şimdiye kadar atılan gollerin ikisini defans oyuncuları atmış oldu.

        Öte yandan Göztepe’nin bir diğer yeni transferi Juan, 2 maçta toplam 67 dakika süre alırken bu süreçte gol atamasa da 1 asist yapmayı başardı.

        YALÇIN KAYAN'IN DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

        Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe maçında oyuna giremediği için sinirlenen ve takım arkadaşlarını beklemeyip soyunma odasına gittiği iddia edilen Yalçın Kayan, daha sonra ise teknik direktör Stanimir Stoilov’la tartıştığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde oynanan Alanyaspor maçında kadroya alınmayan 25 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Göztepe yönetiminin ise öncelikle Stoilov ile bir görüşme gerçekleştireceği ve Bulgar çalıştırıcının vereceği karara göre Yalçın'ın takımdaki geleceğinin belli olacağı kaydedildi.

        Öte yandan Yalçın Kayan için RAMS Başakşehir’in Göztepe ile temas kurduğu iddia edildi.

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