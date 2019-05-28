30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto Süper Lig'de son haftada lige tutunan Göztepe'de en fazla forma giyen isim 33 maçta 2 bin 965 dakika sahada kalan kaleci Beto oldu.
Geçen yıl tekrar Süper Lig'e dönen Göztepe, bu sezona Bayram Bektaş yönetiminde başladıktan sonra Kemal Özdeş ve son olarak Tamer Tuna idaresinde sezonu tamamladı. İstediği sonuçları alamayan ve alt sıralardan uzaklaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki performansıyla lige tutundu.
Sezonu 38 puanla ve 15. sırada kapatan Göztepe'de bu sezon 26 futbolcu şans buldu. Bu isimlerden kaleci Beto 33 maçta 2 bin 965 dakika sahada kalarak en uzun süre forma giyen isim oldu. Beto'yu 2 bin 880 dakika ile Titi, 2 bin 634 dakika ile Andre Castro ve 2 bin 398 dakika ile Wallace Reis izledi.
Sarı-kırmızılı ekipte en az süre alan isimler de Hakan Çinemre, Yalçın Kayan, Samed Ali Kaya ve yedek kaleci Göktuğ Bakırbaş oldu.
EN GOLCÜ YASİN ÖZTEKİN
Bu sezon 5'i üst üste olmak üzere toplam 15 maçta gol sevinci yaşayamayan Göztepe'de 8 gole ulaşan Yasin Öztekin, en golcü isim olarak dikkati çekti.
Yasin Öztekin'i 7 golle Deniz Kadah, 5 golle Cameron Jerome, üçer golle Halil Akbunar ile Alpaslan Öztürk, iki golle Serdar Gürler ve birer golle Andre Castro, Wallace Reis, Celso Borges, Andre Poko, Yoan Gouffran, Axel Ngando ve Nabil Ghilas izledi.
Göztepe adına Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile Kayserispor'dan Deniz Türüç kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.
TOPLAM 7 KIRMIZI KART
Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Kadu'nun 2 kez kırmızı kart gördüğü Göztepe'de Cameron Jerome, Serdar Gürler, Andre Castro, Wallace Reis ve Andre Poko da birer kez takımlarını eksik bıraktı.
Toplam 64 kez sarı kart gösterilen İzmir temsilcisinde Titi 8 sarı kart gördü. Göztepe'de Wallace Reis, Andre Poko, Yasin Öztekin ve Alpaslan Öztürk 7'şer, Lamine Gassama 6, Celso Borges 4, Andre Castro, Beto, Berkan Emir ve Tayfur Bingöl 3'er, Adama Traore 2, Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar ile Lumor Agbenyenu birer kez sarı kartla cezalandırıldı.
SEZON RAPORU
Göztepe'de 2018-2019 sezonu raporu şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|İlk 11
|Süre
|Sarı
|Kırmızı
|Gol
|Adama Traore
|8
|8
|647
|2
|0
|0
|Alpaslan Öztürk
|25
|17
|1485
|7
|0
|3
|Andre Castro
|31
|30
|2634
|3
|1
|1
|Andre Poko
|27
|22
|1858
|7
|1
|1
|Axel Ngando
|14
|1
|286
|0
|0
|1
|Berkan Emir
|23
|19
|1809
|3
|0
|0
|Beto
|33
|33
|2965
|3
|0
|0
|Cameron Jerome
|28
|23
|2014
|1
|1
|5
|Celso Borges
|32
|27
|2280
|4
|0
|1
|Deniz Kadah
|22
|15
|1382
|1
|0
|7
|Göktuğ Bakırbaş
|2
|1
|95
|0
|0
|0
|Hakan Çinemre
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|Halil Akbunar
|28
|25
|2049
|1
|0
|3
|Kadu
|7
|6
|532
|0
|2
|0
|Lamine Gassama
|28
|27
|2357
|6
|0
|0
|Lumor Agbenyenu
|9
|8
|676
|1
|0
|0
|Nabil Ghilas
|8
|3
|270
|0
|0
|1
|Samed Ali Kaya
|3
|0
|17
|0
|0
|0
|Serdar Gürler
|15
|12
|1120
|0
|1
|2
|Sokol Cikalleshi
|7
|0
|126
|0
|0
|0
|Tayfur Bingöl
|21
|11
|1068
|3
|0
|0
|Titi
|32
|32
|2880
|8
|0
|0
|Wallace Reis
|28
|27
|2398
|7
|1
|1
|Yalçın Kayan
|2
|0
|8
|0
|0
|0
|Yasin Öztekin
|26
|21
|1929
|7
|0
|8
|Yoan Gouffran
|16
|6
|587
|0
|0
|1
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