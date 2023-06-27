Göztepe kaliteden şaşmayacak

DHA

Geçen sezon özellikle yabancı transferlerinden istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılarda yurt dışında birçok oyuncunun listeye eklendiği ve bayramın ardından isimlerin açıklanacağı kaydedildi. Sportif Direktör Ivan Mance ile ekibinin Avrupa ve Güney Amerika'da sezon boyunca futbolcuları takip ettirdiği öğrenildi.

Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketi geniş scout ekibiyle listeyi oluşturdu, oyuncuları yönetim ve teknik ekibe ilettiği kaydedildi.

Türk futbol tarihinin ilk yabancı kulüp başkanı olarak tarihe geçen Ankersen'in de yeni sezona büyük önem verdiği vurgulandı. İlk senesinde Göztepe ile Play-Off heyecanı yaşayan Ankersen'in yerli transferlerinde de oyuncularla ilgili verileri topladığı dile getirildi.

Geride kalan sezonda savunma anlamında çok sıkıntı yaşayamayan Göztepe'de ağırlığın hücum hattına verileceği, sadece savunma için Fenerbahçe'den kiralanan Emir Ortakaya'nın durumunun beklendiği açıklandı.

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