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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe imza şova başladı: 4 transferi bitirdi! - Futbol Haberleri

        Göztepe imza şova başladı: 4 transferi bitirdi!

        Süper Lig ekiplerinden Göztepe transferde gaza bastı. 4 isimle sözleşme imzalayan İzmir ekibi, Brezilyalı oyuncu Rhaldney Norberto Gomes için geri sayıma başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:11
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        Göztepe imza şova başladı!
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        Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transferde imza şova başladı. İlk olarak Adana Demirspor'un genç sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı alarak siftah yapan, ardından Brezilyalı stoper Allan Godoi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar daha önce anlaştığı 2 golcüyü de kadrosuna dahil etti. Göztepe, Vitoria'nın 25 yaşındaki Brezilyalı forveti Janderson Costa ve Ürdün'ün Al-Wehdat SC takımında top koşturan 19 yaşındaki forvet İbrahim Sabra transferlerini resmen açıkladı.

        İzmir ekibi Janderson'la 1 yılı opsiyonlu 4 senelik, Sabra ile 1 yılı opsiyonlu 5 senelik mukaveleye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Janderson de Carvalho Costa, kendisini 3+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. İbrahim Sabra, kendisini 4+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

        SIRA GELDİ RHALDNEY'E

        Şu ana kadar 4 transferini resmileştiren Göztepe, anlaştığı diğer Brezilyalı oyuncu Rhaldney Norberto Gomes için geri sayıma başladı. Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, İzmir'e gelmek için yola koyuldu. Burada sağlık kontrolünden geçecek Rhaldney de bir aksilik olmazsa sözleşme imzalayacak. Sportif Direktör Ivan Mance ise hem Janderson hem de Sabra transferlerini değerlendirdi.

        MANCE TRANSFERLERİ DEĞERLENDİRDİ

        Janderson'un rekabetçi bir ligden geldiğini belirten Mance, "Janderson’u takımımıza katılmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Kendisi, Brezilya Serie A’dan, oldukça rekabetçi bir ligden aramıza katıldı ve oyun tarzımıza çok uygun, önemli özellikler getiriyor. Takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüzde kendisine başarılar diliyor, birlikte büyümeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

        'SABRA'YA İLGİ ÇOKTU'

        Sabra'ya birçok takımın ilgi duyduğunu ifade eden Mance sözlerini şu şekilde tamamladı: "Ibrahim’i transfer etmekten memnuniyet duyuyorum. Bu transferde birçok kulübün ciddi ilgisi vardı ve onun tercihini bizden yana kullanması, projemizin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Büyük potansiyele sahip, genç bir oyuncu ve burada doğru ortamda çalışarak ve zamana ihtiyaç duyarak gelişimini sürdürecek. Ona sabırla destek olacağız ve birlikte adım adım ilerleyeceğiz" yorumunu yaptı.

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