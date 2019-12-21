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Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip Göztepe ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.
GÖZTEPE - GALATASARAY
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı
HAKEM: Serkan Tokat
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Ömer Bayram, Feghouli, Babel, Falcao
YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Emin, Taylan
TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın 9'unu kazandı.
55. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi.
GALATASARAY SON 6 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu. Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 6 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 22 gol attı.
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