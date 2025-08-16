Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR'ı Onur Özütoprak
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.
Giriş: 16.08.2025 - 12:53 Güncelleme: 16.08.2025 - 12:53
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam saat 21.30'da Göztepe'ye konuk edecek.
Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Alper Akarsu olacak.
Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ