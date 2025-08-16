Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR'ı Onur Özütoprak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam saat 21.30'da Göztepe'ye konuk edecek.

Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Alper Akarsu olacak.

REKLAM advertisement1

Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek.