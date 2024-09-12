Göztepe, Emircan Seçgin’i kadrosuna kattı
Göztepe, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferin bitimine kısa bir süre kala kaleci takviyesi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emircan Seçgin'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.