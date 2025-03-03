Göztepe: 2 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Göztepe'de goller 45+5. dakikada Miroshi ve 51. dakikada Juan'dan gelirken Samsunspor'un gollerini ise 67. dakikada Schindler ve 90+3. dakikada Drongelen kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte Göztepe ligdeki puanını 36 yaparken Samsunspor ise 47 yaptı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Göztepe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın gönderdiği meşin yuvarlakla ceza sahası sol önünde buluşan Holse, ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı. REKLAM 17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Tijanic'in ortasında ceza sahası sol önünde topla buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından dışarı gitti. 26. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Matsuki'nin şık pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tijanic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı gönderdi. 45+5. dakikada Göztepe öne geçti. Nielsen'in sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Miroshi, meşin yuvarlağı kayarak filelerle buluşturdu: 1-0 Maçın ilk yarısını Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gürsel Aksel Stadı'nda 100. maçına çıkan Göztepe, Yeşilay'ın "Hepimiz için bağımsız gelecek." pankartıyla sahaya çıktı. (İkinci yarı az sonra...)