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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, 2 maç saha kapama cezasına itiraz etti - Fenerbahçe Haberleri

        Göztepe, 2 maç saha kapama cezasına itiraz etti

        Göztepe, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu 2 maç saha kapama cezasına itiraz edileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:50
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        Göztepe'den itiraz!
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        Süper Lig'de 17 Ağustos'ta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, karara itiraz edileceğini açıkladı.

        Müsabakanın devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarına girip deplasman tribününe gitmesiyle başlayan ve Fatih Özkan isimli Göztepe görevlisinin Koç'a saldırmasıyla doruğa ulaşan olaylar sonucu PFDK, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Göztepe'nin sahasını 2 maç kapattı.

        Fatih Özkan'a da 90 gün hak mahrumiyeti cezası veren PFDK'nın kararları sonucunda Göztepe, itiraz hakkını kullanacağını resmi hesaplarından açıkladı. Yapılan açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararlarına ilişkin tüm itiraz haklarımızı kullanmak üzere gerekli çalışmalara başladığımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, müsabakanın devre arasında ve maçın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504 bin TL ceza aldı. PFDK'nın kararı değişmezse Göztepe ligde iç sahada 4'üncü haftadaki Bodrum FK ve 6'ncı haftadaki Kayserispor maçlarını farklı statta oynamak zorunda kalacak. Ligde 5'inci haftayı da bay geçecek Göz-Göz, PFDK'nın kararı Tahkim Kurulu'ndan dönmezse stat arayışına girecek.

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