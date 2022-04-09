Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Maçta gol perdesi erken açıldı. Emrah Başsan 8. dakikada rakip fileleri havalandırarak Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde bu kez Kemen sahne aldı ve fark 2'ye çıktı. Göztepe ilk yarının son anlarında Di Santo'nun bulduğu golle umutlandı ve devreye 2-1'lik skorla gidildi.

İki takım ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince maçı kazanan taraf Kayserispor oldu. Hikmet Karaman ve öğrencileri beş haftalık mağlubiyet serisine son verdi. Göztepe ise haftayı 27 puanla kapattı.