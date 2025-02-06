Göztepe: 1 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Göztepe, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Kuryu Matsuki'nin golüyle galibiyete ulaşan Göztepe, puanını 6'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Göztepe oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 58. dakikada Kuryu Matsuki attı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun bir sonraki ve son haftasında Göztepe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gaziantep FK, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.