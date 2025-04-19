Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş 10. dakikada Rafa Silva'nın golüyle öne geçerken; İzmir temsilcisi 46. dakikada İsmail Köybaşı'nın attığı golle eşitliği yakaladı.

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Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 49 puana yükseldi. 11 maçtır kazanamayan Göztepe ise 40 puana ulaştı. Ligin 33. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Göztepe ise sahasında Başakşehir'le karşılaşacak. LİGDE 58. RANDEVU Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. REKLAM

BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Ole Gunnar Solskjaer, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan'ı yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Muçi ise maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli teknik adam ilk 11'de Emirhan Topçu ve Hadziahmetovic'e görev verdi. GÖZTEPE'DE 3 DEĞİŞİKLİK Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 mağlup oldukları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları bulunan Koray Günter ve Juan ile Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Bokele, Tjanic ve Emerson'u ilk 11'de görevlendirdi.

TRİBÜNLER DOLDU Göztepe ve Beşiktaşlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde boşluk kalmadı. Göztepe, sahaya "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" pankartıyla çıktı. MAÇTAN DAKİKALAR 10. dakikada Beşiktaş, öne geçti. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Oxlade-Chamberlain'in ara pasında Rashica, savunma arkasına kaçtı. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın yerden çevirdiği topu Rafa Silva ağlarla buluşturdu. 0-1 REKLAM

13. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda top sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü. 43. dakikada Göztepe'de Tijanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emerson'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 46. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası sol çizgisi önüne buluşan İsmail Köybaşı, gelişine vurduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1. 56. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes, sol taraftan getirdiği topu altıpas içerisinde Mustafa Hekimoğlu ile buluşturdu. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kornere çıktı.

62. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası sol çizgisi yanında topla buluşan Oxlade-Chamberlain uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Lis, çelmeyi başardı. 66. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Romulo'nun ceza sahası sağ çizgisinde yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisinde çeldi. Sol tarafta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleye paralel gitti. 90. dakikada Beşiktaş atağında, ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.