        Göztepe: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

        Göztepe: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Juan'ın golüyle galibiyete ulaşan ve bu sezondaki namağlup unvanını sürdüren Göztepe, puanını 16'ya yükseltti. Başakşehir ise haftayı 6 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 22:04 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:16
        Göztepe, Başakşehir'i tek golle geçti!
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Göztepe oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 43. dakikada Juan attı.

        İzmir temsilcisinde forma giyen Juan, 26. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Göztepe puanını 16'ya yükseltirken, Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        17’nci dakikada sol kanattan güzel hareketlerle topla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Harit'in şutunda, Lis yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ceza sahası dışına yolladı.

        20’inci dakikada sağ kanattan Wanderson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rhaldney'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

        23’üncü dakikada Göztepe'de Cherni'nin sol kanattan yaptığı ortada Bokele'nin kafayla kaleye göndermek istediği top Shomurodov'a çarparak uzaklaştı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Shomurodov'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

        26’ncı dakikada penaltı atışını kullanan Juan, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

        29’uncu dakikada Başakşehir'de Harit'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ba'nın kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla dışarı çıktı.

        43’üncü dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Savunmadan Godoi’nin uzun pasında rakip yarı sahada topla buluşan Juan, topu soluna çektikten sonra kalecinin de biraz önde olduğunu gördü. Juan'ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

        58’inci dakikada Göztepe'de Rhaldney'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Janderson'un topukla kale önüne gönderdiği topu kaleci Muhammed kontrol etti.

        62’nci dakikada Başakşehir'de Kaluzinski'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ba'nın kafa vuruşunda top auta gitti.

        73’üncü dakikada sağ kanattan Janderson'un yaptığı ortada ceza sahası içindeki Sabra'dan önce top kaleci Muhammed'de kaldı.

        79’uncu dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sabra'nın şutunda kaleci Muhammed'in meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

        STAT: Gürsel Aksel

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan

        GÖZTEPE: Lis - Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan (Dk. 88 Taha), Rhaldney (Dk. 69 Efkan), Miroshi, Dennis (Dk. 69 Ahmed), Cherni, Juan (Dk. 69 Sabra), Janderson (Dk. 84 Furkan)

        RAMS BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed - Ömer Ali (Dk. 75 Obesele), Ba, Opoku, Operi, Shomurodov, Crespo (Dk. 61 Deniz), Berat (Dk. 81 Umut), Kaluzinski, Harit (Dk. 75 Bertuğ), Nuno da Costa (Dk. 61 Feyzullayev)

        GOL: Dk. 43 Juan (Göztepe)

        SARI KARTLAR: Ba, Operi, Deniz (Başakşehir), Dennis, Ahmed (Göztepe)

