Gözler PFDK sevklerinde: Derbide hangi cezalar çıkabilir?

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin ardından yaşananlar dikkat çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Jose Mourinho'nun maçın ardından yaptığı bu hareket nedeniyle kırmızı kart gördüğü öğrenildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Jose Mourinho'yu kaç maç ceza bekliyor?

Hakem raporunun ardından Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesi beklenen Jose Mourinho, "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle 1-3 maç arasında ceza alabilir. Portekizli teknik direktör, "saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi durumunda ise 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alabilir.

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Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin ilgili maddeleri şu şekilde:

MADDE 36- SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan;

Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.