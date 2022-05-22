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Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Kabine’nin gündemi ne?

Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak Kabine’nin gündeminde Koronavirüs salgınındaki son durum, dış siyaset ve ekonomideki gelişmeler yer alırken yeni kararların alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

22.05.2022 - 19:18 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı’nın gündeminde dış siyaset, koronavirüs salgınındaki son durum ve ekonomideki gelişmeler yer alırken toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar “Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak?” sorusuna yanıt aradı. İşte, Kabine’nin gündemi…

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Normal şartlarda 2 haftada bir toplanan Kabine, sıcak gündem olması durumunda her hafta yapılabiliyor. Son olarak 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantının ardından yeni Kabine Toplantısı 23 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

  • BAKANLAR KURULU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

    23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı’nın saat kaçta yapılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor.

  • HASTANELERDE MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" açıklamasıyla hastanelerde maske yasağının kalkabileceği iddialarını güçlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını açıklamıştı. Maske zorunluluğunun, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edeceğinin altını çizerken toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun Kabine toplantısında yeniden ele alınması bekleniyor.

  • 9 MAYIS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı 9 Mayıs günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklamalar yaptı. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Dünyanın ve bölgemizin, savaşların, çatışmaların, siyasi, ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların kıskacında sancılı bir dönemden geçtiği şu günlerde Türkiye rotasından sapmadan ilerliyor. Hiç şüphesiz hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor.

    '10 YIL VADELİ 0.99 FAİZLİ KREDİ VERİLECEK'

    Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık. Birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,98 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

    Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.

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