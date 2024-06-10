Gözlem testi: Sadece çok keskin gözleri olan insanların görebildiği bu gizli nesneleri bulabilir misiniz?
Gözlem yeteneğinize ne kadar güveniyorsunuz? Keskin gözlere sahip olduğunu düşünenler için hazırladığımız bu özel bulmacalarda gizli nesneleri bulmak hiç de kolay olmayacak. Peki, her bulmacadaki saklı nesneleri bulabilir misiniz? İşte, sizin için sadece çok keskin gözleri olan insanların görebildiği 6 nesne saklı bulmaca ve cevapları!
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Gizli nesneleri bulmak, sadece dikkat ve sabır gerektiren bir yetenek değil, aynı zamanda keskin gözlerin de sınandığı bir meydan okuma. Bu haberimizde, sadece en dikkatli gözlerin fark edebileceği gizli nesnelerle dolu bulmacaları derledik. Hem eğlenceli hem de zorlu bu bulmacalar, gözlem yeteneğinizi sınayarak sizi yeni bir keşif macerasına davet ediyor. Hazır mısınız? İşte, bulmacalar ve cevapları!
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1. soru: Oturma odasındaki tüyü görebiliyor musunuz?
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Cevap: Tüy, uzun yaprakları olan çiçekli bitkinin en önünde kalıyor.
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2. soru: Kafedeki şemsiyenin nerede olduğunu bulabilir misiniz?
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Cevap: Kasanın olduğu kısımda diğer çitlerden daha koyu kahverengi renkte olan nesne, aslında bir şemsiye.
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3. soru: Görselde yunusun nerede olduğunu görüyor musunuz?
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Cevap: Yunus, yeşil şemsiyeye sahip kadının yattığı havlunun üzerinde bulunuyor.
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4. soru: Sınıftaki kalem kutusunu bulabilir misiniz?
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Cevap: Kalem kutusu solda cam kenarının önünde bulunuyor.
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5. soru: Odadaki hayalet sizce nerede?
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Cevap: En soldaki kadının yanında duran yeşil elbiseli kadının yansımasında hayalet gözüküyor.
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6. soru: Ormanda saklanan tavşanı bulabilir misiniz?
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Cevap: Tavşan solda yerde duran kırık 2 ağacın arasında duruyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side