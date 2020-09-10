Gözde Mutluer, sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğrafının altına ‘Canım sevgilimle dün evlendik’ notunu düştü.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."