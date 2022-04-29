HABERTURK.COM

Buray şarkılarının söz ve bestecisi olarak tanıdığımız S’la ortak bir çalışmaya imza attı.

Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde ilk şarkıları olan "Saklı Bahçelerim"e klip çeken ikili, bu çalışma için Patara’ya giderek, uçsuz bucaksız sahilde kum fırtınası arasında şarkıyı kliplendirdi.

İki ayrı evrende birbirlerini arayıp, üçüncü evrende buluşan sevgiliyi canlandıran çift, farklı bir klibe de imza attı.