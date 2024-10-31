Göz altı torbalarının oluşumuna katkı sağlayan bir başka etmen ise alerjik reaksiyonlardır. Bazı alerjik reaksiyonlar göz ve çevresinin şişmesine ve sonunda göz altı torbasının oluşmasına zemin hazırlar. Dolayısıyla neyin göz altı torbasına sebep olduğu iyi araştırılmalıdır. Bu sayede kişilerin tedavi süreçleri buna göre ilerler.