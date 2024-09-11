Göz altı morlukları nasıl tedavi edilir? Oluşma sebepleri nelerdir?
Göz kapaklarımızın altında oluşan koyu renkler genetik, alerjik veya farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Genellikle yaşlı insanlarda daha sık görülür ve mor, kahverengi veya siyah olarak ortaya çıkarlar. Peki, nasıl tedavi edilir?
- 1
Gözümüzün etrafında oluşan koyu renkler bazılarımızın küçüklüğünden beri canını sıkan kronik sorunlardan biridir. Bu gibi durumlarda ne yapmalıyız, tedavi mümkün mü? Detaylar haberimizde...
- 2
KOYU HALKALARIN SEBEPLERİ NELERDİR?
Alt göz kapaklarının altındaki koyu halkalar genetik, alerji veya diğer nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Görünümlerini azaltmaya yardımcı olabilecek ev ilaçları ve tıbbi tedaviler mevcuttur.
- 3
Göz altı morlukları kahverengi, mavi, siyah veya mor tonlarında görülebilir. Herkesi etkileyebilir ancak genellikle şu durumlarda daha yaygındır:
- Yaşlı yetişkinler
- Genetik olarak bu duruma yatkınlığı olan kişiler
- Göz çevresinde hiperpigmentasyona daha yatkın olan daha koyu cilt tonlarına sahip kişiler
Yorgunluğun genellikle göz altındaki koyu halkaların en yaygın nedeni olduğuna inanılır. Bu tartışmalı olabilir ve aslında bir dizi nedeni vardır.
-
- 4
YAŞ
Yaşlanma, gözlerinizin altında koyu halkalar olmasının en yaygın nedenlerinden biri olabilir. Yaşlandıkça cildiniz sarkma ve incelme eğilimi gösterir. Cildinizin formunu korumaya yardımcı olan yağ ve kolajende bir azalma yaşayabilirsiniz.
- 5
Bu durum gerçekleştiğinde, cildinizin altındaki koyu kan damarları daha görünür hale gelir ve gözlerinizin altındaki bölgenin koyulaşmasına neden olur. Yaşlanma ayrıca gözyaşı oluklarının daha çukur görünmesine yol açabilir. Bu da size yorgun veya yaşlı bir görünüm verebilir.
- 6
YORGUNLUK
Aşırı uyku veya uykusuzluk, cildinizin daha donuk ve solgun olmasına neden olabilir. Sonuç olarak, cildinizin altındaki kan damarları ve koyu renkli dokular daha görünür hale gelebilir.
-
- 7
Uykusuzluk ayrıca gözlerinizin altında sıvı birikmesine yol açarak şiş görünmelerine neden olabilir. Koyu halkalar aslında şişkin göz kapaklarının oluşturduğu gölgeler olabilir.
- 8
ALERJİ
Alerjik reaksiyonlar ve kuru gözler koyu halkaları tetikleyebilir. Alerjik bir reaksiyon geçirdiğinizde, vücudunuz istilacı ile savaşmak için histamin salgılar. Histamin, kılcal damarların genişlemesine, düz kasların kasılmasına ve mide asidi salgısının uyarılmasına neden olan, alerjik reaksiyonlar sırasında oluşan bir bileşiktir.
- 9
Bu durum kaşıntılı, kırmızı ve şişkin gözlere neden olabilir. Kaşınan cildi kaşımak iltihaplanmaya, şişmeye ve kan damarlarının çatlamasına yol açarak post-inflamatuar pigmentasyona neden olabilir.
-
- 10
GÖZ YORGUNLUĞU
Uzun süre televizyon veya bilgisayar ekranına bakmak gözlerinizi yorabilir. Bu zorlanma, gözlerinizin etrafındaki kan damarlarını genişletebilir ve potansiyel olarak koyu halkalara neden olabilir.
- 11
DEHİDRASYON
Vücudunuz iyi nemlendirilmediğinde, gözlerinizin altındaki cilt donuk görünmeye başlar ve gözleriniz çökük görünür. Bunun nedeni gözlerinizin alttaki kemiğe ne kadar yakın olduğudur.
- 12
AŞIRI GÜNEŞE MARUZ KALMA
Uzun süre güneşe maruz kalmak veya yaralanma, gözlerinizin altında koyu halkalar oluşmasına neden olabilir. Çok fazla güneş, cildinize rengini veren pigment olan melanin üretimini artırabilir. Vücudunuz daha sonra bu fazla melanini gözlerinizin altında biriktirerek hiperpigmentasyona (vücutta fazla melanin üretildiği durumda cilt yüzeyinin koyulaşması) neden olabilir.
-
- 13
GENETİK
Birkaç çalışma, genetiğin doğrudan aileden geçtiğini belirtmektedir. Bu, çocukluğun erken dönemlerinde görülen kalıtsal bir özellik olabilir. Zamanla koyu halkaların rengi açılabilir veya koyulaşabilir.
- 14
ANEMİ
Anemi, kırmızı kan hücresi seviyenizin normalden düşük olmasıdır. Bu durumun bazı sonuçları olabilir; bunlar:
- Baş dönmesi
- Zayıflık
- Nefes darlığı
- Yorgunluk
Anemiler tedavi edildiğinde, birçok kişi gözlerinin altındaki koyu halkaların da kaybolduğunu bildirmiştir. Aneminiz varsa, cildinizin normalden daha soluk olduğunu fark edebilir ve gözlerinizin altında koyu halkalar oluşabilir. Demir seviyenizi kontrol etmek için kan tahlili yaptırmak üzere bir doktorla görüşün.
- 15
KOYU HALKALARA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN DURUMLAR
Göz altındaki koyu halkalar çok yaygındır. Genellikle alarm için bir neden değildir. Bununla birlikte, koyulaşıyor, şişiyor veya sizi rahatsız ediyorsa, bir doktor veya dermatologla konuşmalısınız.
-
- 16
Doktor tipik olarak aşağıdakileri içerebilecek birkaç test yapacaktır:
- Fiziksel ve tıbbi geçmiş muayenesi
- Göz kapağı germe testi veya yarık lamba muayenesi
- Bakteriyel veya mantar enfeksiyonlarını, cilt pigmentasyon bozukluklarını veya kornea aşınmalarını belirlemek için yaygın olarak kullanılan testler
- Kan ve karaciğer fonksiyon testleri
- 17
KOYU HALKALARIN TEDAVİSİ
Bazı tedaviler koyu halkalardan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ancak bunlar tıbbi olmaktan ziyade kozmetik nedenlerle uygulanmaktadır.
Evde uygulanan çözümler
- Gözlerinizin altındaki cilde 20 dakika boyunca soğuk kompres uygulayın
- Yeterli uyku alın
- Daha fazla su içerek ve diyetinize daha fazla meyve ve sebze ekleyerek susuz kalmayın
- Göz kremleri uygulayın
- 18
Tıbbi tedaviler
Daha kalıcı bir seçenek olarak, koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olacak bazı tıbbi tedaviler mevcuttur. Koyu halkaları azaltmak için kullanılan bazı tıbbi tedaviler şunlardır:
-
- 19
- Cildi yeniden yüzeye çıkarmak ve cilt sıkılaştırmayı geliştirmek için lazer tedavisi
- İncelmiş cilt bölgelerine pigment enjekte etmek için tıbbi dövmeler
- Gözlerinizin altında cilt renginin solmasına neden olan kan damarlarını ve melanini gizlemek için doku dolguları
- Fazla yağ ve deriyi uzaklaştırarak daha pürüzsüz ve eşit bir yüzey ortaya çıkarmak için liposuction (yağ alma) veya sentetik ürünlerin cerrahi implantları
Kaynak: Healthline