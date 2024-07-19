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        Haberler Yaşam Göz yanılsamaları yüzünden ne olduğunu anlamakta zorluk yaşayacağınız bu fotoğraflar sizi şaşırtacak!

        Perspektif oyunları: Yanılsamalar yüzünden gerçekliğini sorgulayabileceğiniz fotoğraflar sizi şaşırtacak!

        Gözlerimize her zaman güvenebilir miyiz? Bazen bir fotoğrafa baktığınızda gördüğünüz şey gerçek mi yoksa sadece bir yanılsama mı? Sizin için internette şaşırtıcı derecede gerçekçi görünen fakat tamamen yanıltıcı görseller paylaşan insanların fotoğraflarını derledik. Bu etkileyici fotoğraflar, size ne olduğunu düşündürürken aynı zamanda eğlendirecek. İşte, göz yanılsamalarıyla dolu şaşırtıcı 14 fotoğraf!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:00
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        • 1

          Gözlerimiz, çevremizdeki dünyayı algılamamıza yardımcı olan en önemli araçlarımızdan biridir. Ancak bazen gözlerimiz, yanılsamalar yüzünden algılarken zorlanabilir. Özellikle belirli açılar ve perspektiflerle çekilen fotoğraflar, gözlerimizi yanıltarak bizlere şaşırtıcı görüntüler sunabilir. Haberimizde ne olduğunu anlamakta zorluk yaşayacağınız bazı fotoğrafları bir araya getirdik. İşte, yanıltıcı fotoğraflar ve onları paylaşanların yorumları...

        • 2

          ''Güneş ışığının bu örümcek ağına vurma şekli, onu bir CD'ye benzetiyor.''

        • 3

          ''Kafedeki şöminenin yansıması yüzünden dışarıdaki araba yanıyor gibi duruyor.''

        • 4

          ''Eşimle birlikte olduğumuz bu fotoğraf sanki bir araya getirilmiş 2 fotoğraf gibi görünüyor.''

        • 5

          "Aileme, ufoların fotoğraflarını çektiğimi söyledim."

        • 6

          ''Arabamın üzerinde donan çamur, bir tabloya benziyor.''

        • 7

          ''Bazen yürüyüşten sonra ayaklarımız karışabilir.''

        • 8

          ''Bu böcek yumurtaları gülen yüzlere benziyor.''

        • 9

          ''3 kollu mu yoksa yetenekli bir cambaz mı?''

        • 10

          ''Arkadaki uzun bacaklarla birleşmiş gibi duruyor.''

        • 11

          ''At görünümünde olan havluya bakın!''

        • 12

          ''Bu makine, Monster animasyonundaki Mike Wazowski'ye benziyor.''

        • 13

          "Bu köpeğin dişleri çok güzel."

        • 14

          ''Eşimin arabasının ön camındaki çatlak, önden bakıldığında bir uçağa benziyor.''

        • 15

          ''Saat 23.00 ve gökyüzü eriyor gibi görünüyor.''

          Kaynak: Reddit

          Fotoğraf kaynakları: Reddit

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